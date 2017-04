8º Clic Turismo encerra inscrições nesta terça

Fotografia 25/04/2017 | 11h10 Atualizada em

Esta terça, 25, é o último dia para se inscrever na oitava edição do Clic Turismo, em Caxias do Sul. Com o tema A identidade de Caxias revelada sobre um novo olhar, o concurso vai premiar três categorias fotográficas: atrativos turísticos da área urbana, roteiros turísticos do interior e especial Instagram.

O concurso é promovido pela Secretaria Municipal de Turismo (Semtur). Para concorrer basta se inscrever pelo site www.clicturismo.com.br. Informações pelo telefone (54) 3222.1875, das 8h às 17h.