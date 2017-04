3por4: Show de Marina Lima é transferido em Gramado

3por4 25/04/2017 | 12h20 Atualizada em

O show da cantora Marina Lima, marcado para acontecer em Gramado no dia 8 de junho, foi transferido para 6 de setembro. A mudança partiu da produção da própria artista, que tem apresentações marcadas no nordeste no mesmo mês. Já o show d'Os Paralamas do Sucesso na cidade segue confirmado para o dia 23 de junho (ingressos já disponíveis no bluticket.com.br). Ambas apresentações ocorrem no Centro de Eventos da Faurgs.



