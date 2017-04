3por4: Produtora Digital Feeling convida pessoas para participar de documentário sobre Caravaggio

3por4 28/04/2017 | 11h20 Atualizada em

A menos de um mês da romaria em honra a Nossa Senhora de Caravaggio que movimenta milhares de fiéis ao santuário em Farroupilha em 26 de maio, um grupo de produtores audiovisuais está correndo contra o tempo para deixar pronto um documentário bem especial. Com direção de Tiarli Chedid, o trabalho reúne relatos de pessoas que tiveram graças alcançadas por intermédio da santa. Até agora, foram mais de 20 depoimentos, mas a equipe quer gravar muitos outros.

- Vemos tanta gente participando das romarias, mas na hora de falar em frente a uma câmera sobre algum milagre alcançado, às vezes há uma resistência. Alguns casos envolvem situações muito difíceis - conta o diretor.

Justamente por conta dessa dificuldade que a equipe está recrutando participantes. Ou seja, quem tiver alguma história emocionante e forte sobre a fé em Nossa Senhora de Caravaggio e quiser compartilhá-la no filme, basta entrar em contato com a produtora Digital Feeling pelo fone (54) 3217.1545.

O documentário foi encomendado pelo próprio Santuário, que deseja estreitar relações com fiéis registrando em vídeo as tantas histórias de graças alcançadas que chegam por lá anualmente. Com duração de cerca de uma hora, a produção fará parte do memorial do Santuário e deve ser exibida em telão por lá no dia da romaria.

- O filme tem um apelo mais jornalístico do que poético, são relatos de um ou dois minutos. No futuro, a ideia é que as pessoas possam elas mesmas mandar seus vídeos de relatos e o documentário vai ganhando um update - diz Tiarli.