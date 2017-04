3por4: Paralela realiza reformas em estrutura

3por4 25/04/2017 | 10h31 Atualizada em

O pessoal que trabalha na Associação Cultural Paralela aperfeiçoou dotes de marcenaria, pintura e afins durante a semana passada. Cerca de 20 pessoas envolveram-se nas obras no andar de cima da casa, onde funciona um escritório de coworking. Entre o pessoal que trabalha por lá diariamente está a galera do coletivo audiovisual 1Quarto, que viabilizou as obras por meio de uma parceria com a Docasa Casa e Construção. A empresa disponibilizou todo o material para a reforma, a partir de projeto assinado por Bruno Bonetti. Os detalhes da obra na Paralela foram documentados em vídeo e serão mostrados no canal do 1Quarto em breve.

A reforma veio em bom momento, já que a casa está com calendário de eventos suspensos por conta da interdição da prefeitura, no dia 7 de abril. Conforme Leonardo Ferrolho, presidente da Associação Cultural Paralela, a prefeitura quer que o espaço seja enquadrado como casa noturna, mas eles querem provar que são uma associação, espaço que sedia eventos e que serve como escritório para várias produtoras de conteúdo da cidade.

- A reforma vai ajudar a comunicar melhor que somos um ambiente de trabalho, não querem aceitar que a gente não é uma casa noturna, acham que somos só uma galera querendo fazer festa - diz Ferrolho.

A expectativa é de que os trâmites sejam resolvidos ainda esta semana. O espaço onde acontecem apresentações de bandas não deve ser modificado.