3por4: MDBF 2017 anuncia Ian Siegal como um dos headliners do festival 

O Mississippi Delta Blues Festival confirmou o primeiro headliner da edição 2017: Ian Siegal. O músico britânico atualmente viaja com uma turnê comemorativa aos seus 25 anos de estrada. O som do cara tem uma pegada mais country, ainda que influenciado por dinossauros do blues e folk como Muddy Waters, Howlin Wolf, Charlie Patton, Tom Waits e Guy Clarke.

No currículo de Ian Siegal, estão condecorações como Banda do Ano pelo British Blues Awards, e Álbum de Blues do Ano pela Mojo Magazine, ambas em 2010. Será a primeira vez dele por aqui.