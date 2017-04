3por4: Maratona de Criatividade movimenta a Uniftec, em Caxias

3por4 27/04/2017 | 12h40 Atualizada em

Quer desafiar a própria cachola a pensar fora dos moldes? Pois uma ótima oportunidade para aprender como fazer isso está sendo oferecida na Maratona de Criatividade, programação organizada pela Escola Criativa do Centro Universitário Uniftec, em Caxias. Os encontros começaram na terça, mas um dos pontos altos será na noite desta quinta, 27, com a presença do premiado designer Guilherme Wentz. Caxiense radicado em São Paulo, o jovem criador trabalha com móveis, luminárias, objetos e projetos especiais em colaboração com outras marcas, além de sua marca própria, a Wentz. Entre os principais reconhecimentos recebidos por Wentzx estão dois prêmios iF Design Award, o mais importante prêmio de design do mundo. Talento que faz o coordenador do curso de Designs e Multimídia da Unftec, Francisco dos Santos, o definir como "um dos mais proeminentes designers desta geração".

A palestra dele está marcada para as 20h30min, no auditório da Uniftec. A programação segue com oficina de gamificação com Charles Boeira, amanhã, às 19h; e oficina de desenho digital para moda com Marcelle Muller, sábado, às 9h.

Entrada é franca.