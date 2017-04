3por4: Malharia Andisa lança coleção outono/inverno 2017, em Caxias

3por4 26/04/2017 | 10h40 Atualizada em

A modelo Greice Leite foi a escolhida para vestir as belas peças da coleção outono/inverno 2017 da Malharia Andisa. A marca caxiense investe em capas amplas, vestidos e coletes alongados como peças-chaves do momento. Também tem muita novidade nos acessórios que completam o visual quentinho, entre eles gorros, mantas trançadas, golas e polainas. A cartela de cores passa pelo clássico preto e branco e vai até os crus, beges e areias _ sem esquecer o realce com nuances mais quentes como o bordô. A identidade da coleção também passa por muitos detalhes em pele, que ajudam a dar aquela sofisticação ao look.

Fernando Dai Prá foi o fotógrafo do ensaio Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

O ensaio foi clicado por Fernando Dai Prá, no cenário cheio de cores da Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos de Bento Gonçalves. Rafa Rottini assina a beleza, a criação é de Isabel Begnini Carra e Luiza Carra, e a produção de moda de Duda Martini.