3por4: Filme "O Guardião" é gravado em Bento Gonçalves

Tem um demônio rondando as matas de Bento Gonçalves, basta conferir o olhar apavorado do ator Fábio Vergani aí em cima. Por sorte, o terror está apenas na ficção, no curta mais recente do diretor Fernando Menegatti (de Parasitas do Lodo e O Diabo no Armário). O filme é O Guardião, ambientado no ano de 1560, quando o caçador português Fernão (Vergani) chega ao Brasil. Adentrando a mata, ele descobre uma presença sobrenatural que acaba raptando sua filha. A tal criatura é o curupira, guardião das florestas do país.

- É uma história que tem a ver com folclore brasileiro, o curupira é um demônio na cultura indígena. Ao contrário dos japoneses, até mesmo dos americanos e outros, nós brasileiros não exploramos muito as figuras do nosso folclore, só as conhecemos por meio da visão infantil - justifica o diretor.

O curta foi gravado nos dias 8 e 9 de abril, em locações bento-gonçalvenses como o distrito de São Pedro e o bairro de São Roque. Cerca de 15 pessoas envolveram-se na produção, custeada de forma independente. O projeto teve apoio da Matrixx Multimídia, Bento Film Commission e Artistas no Palco (grupo de teatro que emprestou o figurino e fez toda preparação de elenco). Além do caxiense Fábio Vergani, também atuam em O Guardião: André Santa Lúcia, Giovani Guerra, Márcia Carraro, Suzy Menegat, Andressa De Ré e Ana Carolina Dorigon De Mattos.

Atualmente, o diretor trabalha na edição do curta, que deve ficar com 15 minutos de duração. Estreia é prevista para o mês que vem.