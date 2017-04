3por4: Festimalha inova com moda pet, em Nova Petrópolis

3por4 25/04/2017 | 11h20 Atualizada em

Quem visita o Festimalha encontra roupas 100% lã para toda família, e sem esquecer dos pets. Sim, a expositora La Merina tem opções muito fofas para cães e gatos não passarem frio durante o inverno. A marca começou a investir no "público de quatro patas" em 2015, numa tentativa de aproveitar o material que sobrava na malharia. O resultado são peças cheias de estilo, com estampas modernas como o xadrez argyle, no cãozinho aí da foto "flagrado" passeando pela feira.

Bom lembrar que os visitantes podem levar o bichinho experimentar as roupas ao vivo, já que o Festimalha assume posição de pet friendly. Visitas até 28 de maio, de quinta a domingo, das 10h às 19h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.