O segundo livro do escritor caxiense Bruno Atti será lançado nesta quinta, 27, em Porto Alegre. Narrada em primeira pessoa, a trama de Praia da Rocha é sobre um agente federal em férias forçadas que acaba deparando com situações muito estranhas no local escolhido por ele para descansar: justamente a praia título do livro. Atti, também autor de O Legado do Führer, estará na Saraiva do Praia de Belas Shopping para sessão de autógrafos a partir das 19h. Praia da Rocha foi custeado via Financiarte.