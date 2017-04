3por4: Eduardo Marinho fará palestra em Caxias

3por4 28/04/2017 | 12h40 Atualizada em

Incomodado com a miséria existente ao redor, Eduardo Marinho largou carreiras como de bancário e de militar para tentar olhar o mundo com menos desigualdade. Ficou conhecido como um filósofo das ruas e artista plástico. Com um jeito simples e enfático de se expressar, Marinho chama atenção das pessoas incentivando a reflexão. No meio digital, as ideias dele estão no blog Observar e Absorver.

Em Caxias, será possível escutar o que ele tem a dizer mais de pertinho na próxima quarta-feira. Marinho faria palestra na Paralela (Tronca, 3.483), às 20h, mas os ingressos voaram e a organização está cogitando outro lugar para receber todos interessados (informações em breve).

- Nas condições de miséria eu encontrei uma condição de humanidade muito mais bonita que na situação de opulência. Na opulência você precisa necessariamente esquecer que tem gente sofrendo, e esse esquecimento a mim não interessa - explica ele, num dos muitos vídeos disponíveis no YouTube com fragmentos da história e das crenças de Eduardo Marinho.