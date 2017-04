3por4: Curta "Dona Oldina Vai às Compras" é gravado em Carlos Barbosa

3por4 25/04/2017 | 11h00 Atualizada em

A zumbizada aí da foto aterrorizou as ruas de Carlos Barbosa no último domingo à tarde. Eles participaram das gravações do curta Dona Oldina Vai às Compras, dirigido pelo "ícone" do terrir (mistura de terror com comédia) gaúcho, Felipe M. Guerra. O filme será um dos episódios do longa 13 Histórias Estranhas Parte 2, produzido por Ricardo Ghiorzi e que vai contar com diretores do Brasil inteiro Zé do Caixão participa do episódio dirigido por sua filha, Liz Marins. Ghiorzi também esteve em Barbosa domingo, emprestando seu talento como maquiador de terror para transformar amigos e conhecidos de Felipe em zumbis apocalípticos.

- Nesta segunda parte (do 13 Histórias Estranhas), o Ghiorzi abriu para pesos-pesados do Brasil inteiro, então tentei fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas mantendo o senso de humor abobado de todos os meus trabalhos - adianta Guerra.

A protagonista do trabalho é a própria vó do diretor, Dona Oldina Cerutti do Monte, 86 anos, que já estrelou várias outras produções do neto.