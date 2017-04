3por4: Cia. Municipal de Dança tem apresentações em locais públicos de Caxias

3por4 28/04/2017 | 11h40 Atualizada em

Lugar de passagem para milhares de caxienses diariamente, as Estações Principais de Integração (EPI) Floresta e Imigrante, em Caxias, foram palco de movimentos diferentes dos tradicionais passos apressados dos usuários de ônibus, na última quinta, 27. Bailarinos da Cia. de Dança Municipal estiveram nesses lugares mostrando a montagem Estéreo. A coregrafia de Ney Moraes brinca com sentidos humanos e com a sensação de urbanidade, reverberando o "pare, olhe, escute" típico das estações de transporte coletivo.

Leia Mais:

3por4: Escola de dança caxiense Ballroom participa do Gafieira Brasil 2017



Espetáculo "Hard Times" tem sessões hoje e amanhã em Caxias



- Acho muito bonito. É cultura, é bom - disse Celia Chinelatto, que foi fisgada pela coreografia dos bailarinos Uyara Camargo Rodrigues, David da Cruz e Pedro Coelho enquanto esperava o ônibus do bairro Reolon na EPI Floresta.



Além das estações principais, a Cia. Municipal de Dança fez apresentações na Estação Ópera e na Praça Dante, na última quinta. A ideia é que a ação se repita nesses mesmos lugares nesta terça, 28, a partir das 11h. A inserção dos dançarinos na vida cotidiana dos caxienses também convida para a apresentação que a Cia. faz na próxima segunda à tarde, no Dança Ocupa Maesa.