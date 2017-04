3por4 26/04/2017 | 13h00 Atualizada em

Tem programação bem relax para o feriadinho delícia da próxima segunda. É o ChimaRock Atlântida, que será realizado no Festimalha de Nova Petrópolis. Por lá, vai rolar trilha sonora de reggae pop com a Vibe Rock e de rock com a The Stroyers, além da animação dos comunicadores Rodrigo Reis e Tetê Trevisol. A movimentação começa às 14h, com distribuição de erva-mate e água quente para completar a tarde suave.