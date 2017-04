3por4: Casal ministra palestra "Viajo, Logo Existo", em Caxias

3por4 26/04/2017 | 12h40 Atualizada em

O paulista Leonardo Spencer e a sulmato-grossense Rachel Paganotto formam esse casal alto-astral aí na foto abaixo. Eles estarão em Caxias no dia 28 de maio para mostrar a palestra Viajo, Logo Existo, no Hotel Ibis. A história dos dois é legal porque, depois de anos trabalhando e gastando energias na selva de pedra, eles decidiram que queriam mais da vida. O projeto nasceu dessa vontade de respirar novos ares e de abraçar a grandeza do mundo.

Viajo, Logo Existo é vendido pelos organizadores como sendo ¿o maior projeto de viagem do Brasil¿. Em quatro anos de estrada, o casal passou por 78 países e colheu diversos aprendizados. Por aqui, eles vão falar sobre como conseguiram colocar o sonho em prática (gastando menos do que a maioria imagina) e como a experiência foi e ainda tem sido enriquecedora.

Tem mais informações sobre a palestra no site www.eventbrite.com.br.