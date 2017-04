3por4: Casa Arapoti está com inscrições abertas para cursos que ocorrem em maio

3por4 28/04/2017 | 12h20 Atualizada em

Focada no desenvolvimento de talentos por meio da convivência responsável e autônoma, a caxiense Casa Arapoti (Rua Padre João Schiavo, 880) está com inscrições abertas para cursos que ocorrem em maio. O espaço, mantido pela Associação Mudita de Desenvolvimento do Ser, vai promover aprendizados como Estudo do Eneagrama - Módulo Autoconhecimento, Oficina de Horta Urbana, Danças Circulares Sagradas, Círculos Femininos Tenda Vermelha. Mais informações estão no www.facebook.com/casaarapoti ou pelo fone (54) 3029 7225.