3por4: Brechó Elo do Bem ocorre no Urbano Park, em Caxias

3por4 27/04/2017 | 11h40 Atualizada em

Uma programação marcada para este sábado vai unir esforços para beneficiar famílias e pets que precisam de ajuda em Caxias. Será a partir das 16h, no estacionamento do Urbano Park (Marechal Floriano, na esquina com a Tronca). Por lá, haverá o Brechó Elo do Bem, que vende peças a um preço super camarada e repassa a renda a famílias carentes. Também haverá arrecadação de ração e incentivo a adoção de cãezinhos que se encontram na ONG Apas. O encontro gratuito vai contar com as atrações musicais Los Volps e Little Talks; e com apresentações de dança de Tayná Jalowitzki e Nina Ting.