Christian conta com mais de 7 milhões de seguidores em seu canal no You Tube Foto: Nicolas Rodrigues / Divulgação

O youtuber Christian Figueiredo trará a Caxias do Sul o show Eu Fico Loko, resultado de seu canal no You Tube, no dia 10 de março, às 19h, no Teatro Murialdo (Flores da Cunha, 1.740).

Com mais de 7 milhões de seguidores, Christian também apresentou quadros no Fantástico e no programa Pânico na Band. Ingressos a partir de R$ 55, à venda pelo site www.blueticket.com.br.