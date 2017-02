Aprendizado 02/02/2017 | 11h15 Atualizada em

A programação do Tempo de Vindima 2017, de Flores da Cunha, promove, nesta quinta-feira, a partir das 19h, o workshop Aromas e Cores do Vinho para Iniciantes e Curiosos, no Hotel Tri Flores (John Kennedy, 1.031).

O encontro será ministrado por Manuela Oltramari. O número de vagas é limitado. Inscrições e informações pelo telefone (54) 3292.1722.