Tríssia Ordovás Sartori: sem medo do tombo

Opinião 11/02/2017 | 06h40 Atualizada em

Renatinha correu 82 quilômetros na beira da praia, sozinha, testando os próprios limites. Ela sempre faz isso, aliás: gosta de se desafiar e está sempre aprendendo algo, exercitando novas e velhas habilidades. Quando acha que está pronta, parte para um novo desafio. Tem remado por aí e já pensa em competir. Quando fala sobre isso, nunca dá destaque para as unhas caídas nos pés, para as dores musculares ou aos machucados do percurso: o foco está na parte boa. Adoro essa disposição para o inesperado.



Leia mais

Moda: como trazer o look da praia para a cidade

Projeto busca mostrar histórias de mulheres caxienses "de verdade"

Entre pescadores, mulheres são minoria e chamam atenção no Sul de SC



Dia desses, voltei a andar de bicicleta. Perambulei pelo interior de Caxias e pela praia. Cascalho, areia e muito mais chão que estava acostumada a percorrer exigiram bastante do meu retorno à atividade. Caí, levantei, ralei os joelhos como não fazia desde os 12 anos, arranhei as canelas. Precisei parar de conversar em alguns momentos, para subir alguns morros – era isso, ou respirar. E, quer saber? Gostei muito da sensação, do clichê que a gente não se esquece de algumas coisas.



Gosto de ver aqueles grupos de corredores, cada qual no seu ritmo, com passadas maiores ou menores, perseguindo a diminuição do tempo ou o aumento do fôlego. Gordinhos, magrinhos, sarados, iniciantes e quase profissionais... Há quem compre tênis bonitinho, quem use meias de compressão quase fashion e quem prefira o básico: short e camiseta. Existe espaço para todos que decidem se aventurar e persistir. Ou desistir.



Adoro ver o Giovani dançando, a forma como ele conduz a dama. Ele é tão bom nisso, que deixa qualquer parceira com a impressão de ser a melhor dançarina do salão – mesmo sem nunca ter pisado em uma aula de dança. Só que dançar, além de ser praticamente uma terapia, é um trabalho para ele, o que significa que são muitas danças e muitas aulas num só dia. E ele sempre está disposto, alegre e com espírito leve. Ao menos, é o que aparenta.



Algumas atividades – o esporte, especialmente – podem ser encaradas como metáfora da vida. Mexer o corpo, sair da inércia, calçar um tênis... Existe uma intenção (boa) por trás de cada gesto. Temos altos e baixos, momentos em que pensamos que não vamos suportar e obstáculos quase intransponíveis. Aprendemos a perder, a chegar por último, a cair, a levantar. A encontrar inspiração nas conquistas dos amigos – ou daqueles que sobem ao pódio. Às vezes, isso é tudo o que precisamos: encher o peito de ar, mirar longe e dizer "sim, posso", "sim, consigo". E seguir, determinado, sem medo do tombo.