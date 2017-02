Música 03/02/2017 | 06h30 Atualizada em

A terceira edição do Gramado In Concert – Festival Internacional de Música terá início, nesta sexta-feira, às 20h, com o Concerto da Orquestra Sinfônica do município, na Rua Coberta (Madre Verônica, 30).

Confira as últimas notícias do Pioneiro

A apresentação contará com a regência do Maestro Linus Lerner e terá a participação dos solistas Edwin So Kim e Brett Deubner.A programação do festival vai até 12 de fevereiro e é gratuita. Mais informações pelo site www.gramadoinconcert.com.