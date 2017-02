Sunset Art Fluor mistura arte e música em Caxias, neste sábado

Cultura 10/02/2017 | 11h33 Atualizada em

A conexão entre obras de arte e música resultou no Sunset Art Fluor, uma nova proposta para apreciadores da cultura em Caxias do Sul, que ocorre das 15h de sábado à 1h da madrugada de domingo, no Coletivo ENTRE. No local, serão expostos trabalhos do artista plástico Fernando Costa e haverá a apresentação dos DJs Eduardo Drumm, Caio Busetti e Fercau. A ideia de integrar a música à mostra surgiu do próprio artista.



— A música sempre está presente durante o processo criativo das minhas obras, então pensei em também colocá-la na exposição — explica.

No total, o público poderá conferir 22 obras feitas em lâminas de vidro, esculturas e telas pertencentes a outros projetos de Costa, como Cores na Escuridão (2012 a 2013) e Conexões da Eternidade (2016 e 2017). Durante a tarde, a mostra traz uma perspectiva, mas quando a noite chegar e as lâmpadas forem acesas, as obras ganharão outro tom.

— A proposta é, primeiramente, ver as obras com a luz clara e, depois, fazer com que o público tenha outra perspectiva, pois através da luz fluorescente, os trabalhos terão as cores realçadas, tornando-as vivas — conta o artista.

As obras trazem diversas técnicas, entre elas pintura com pincéis e aerografia, em que é utilizada uma pequena pistola ligada a um compressor de ar para produzir jatos de tinta. As lâminas de vidro são esculpidas com jatos de areia e as esculturas, a partir de cerâmica e resina.

Programe-se:

* O que: Sunset Art Fluor, com exposição de obras de arte, de Ferando Costa

* Quando: das 15h de sábado à 1h de domingo

* Onde: Coletivo ENTRE (Visconde de Pelotas, 2.460), em Caxias

* Quanto: Ingressos antecipados a R$ 15, à venda pelo telefone (54) 99902.9090 ou no local até hoje. Na hora, R$ 25

* Informações: (54) 99902.9090 ou 99244.6710