"Subconsciente Manifesto" tem apresentações em Caxias e Bento

Teatro 08/02/2017 | 11h13 Atualizada em

No palco, três seres conversam. Discorrem sobre valores, crenças, o sentido da existência — e, também, sobre si mesmos, com uma boa dose de autoironia. É o espetáculo Subconsciente Manifesto, da Tem Gente Teatrando (TGT), que volta a cartaz nesta quinta-feira para uma minitemporada que se encerra no dia 18 e passa também por Bento Gonçalves, onde integra, no domingo, o projeto Arte Sesc — Cultura por Toda Parte.



— O espetáculo tem uma linha mais psicológica, como se os personagens fossem aspectos internos de uma pessoa que discutem, avaliam e ironizam. Eles estão entre a mente consciente e a inconsciente — descreve a diretora, Zica Stockmans.



A apresentação desta quinta-feira, acrescenta Zica, é especial, pois ela servirá para lançar o curso profissionalizante da Tem Gente Teatrando, o primeiro do gênero no interior do Estado.



— Já vínhamos trabalhando com módulos semestrais de montagem, nesse conceito de "estudar teatro". Agora, será um curso de quatro semestres, em que, além de trabalhar a montagem, teremos um sábado por mês de disciplinas teórico-práticas, com profissionais renomados da área — diz.



O curso tem certificação do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões do Rio grande do Sul (Sated/RS), que participará da banca avaliadora final e concederá o registro profissional de ator aos aprovados. As aulas se iniciam em março, e o curso terá 40 vagas distribuídas em quatro turmas, três na unidade local da Tem Gente Teatrando e uma em Bento Gonçalves, esta com aulas no Sesc (exceto as dos sábados, que serão em Caxias).



A própria montagem que poderá ser conferida pelo público nesta quinta é uma mostra do potencial da Tem Gente Teatrando na formação de novos atores, uma vez que Subconsciente Manifesto resultou de uma seleção feita com alunos que participaram do módulo oferecido no semestre passado, num processo coletivo de criação.



— Nada melhor do que um espetáculo de alunos para lançar o curso — avalia Zica.



O curso profissionalizante incluirá 16 disciplinas e quatro módulos de montagem, e é voltado a pessoas com 16 anos ou mais, sendo necessário ter 18 anos completos até a data da banca avaliadora. O custo é dividido em 25 mensalidades de R$ 250.



Agende-se

O que: espetáculo Subconsciente Manifesto, da Tem Gente Teatrando, com direção de Zica Stockmans e elenco composto por Fabiano Vuelma, Pablo de Oliveira e Ronaldo Emerich



As apresentações:

Quando: nesta quinta, dia 9, às 20h, com o lançamento do curso profissionalizante de ator

Onde: na Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37), esquina com a Rua Olavo Bilac), em Caxias do Sul

Quanto: entrada franca



Quando: domingo, dia 12, às 20h

Onde: Teatro do Sesc Bento Gonçalves (Rua Cândido Costa, 88), em Bento Gonçalves

Quanto: R$10 para comerciários e dependentes com Ccartão Sesc/Senac, estudantes e idosos,; R$ 15 para empresários e dependentes com cartão Sesc/Senac; e R$ 20 para o público em geral



Quando: dia 17, com duas apresentações, às 21h e à meia-noite

Onde: na Tem Gente Teatrando

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (antecipados, estudantes, idosos e classe artística)



Quando: dia 18, às 18h30min, durante o Piquenique TGT Cultural

Onde: na Tem Gente Teatrando

Quanto: entrada franca