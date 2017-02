Sociedade por João Pulita

SOCIAL 22/02/2017 | 06h15 Atualizada em





Simone Chies e Gustavo Reis, bonitas presenças na festa de formatura de Natália Daros, sábado, no Recreio da Juventude Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Flora Julia Magnabosco e Roberto Carpeggiani, elegantes personalidades da sociedade, prestigiaram o clã Agnoletto em recepção no Café de La Musique Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Ivo, Rubens, Ana Paula e César Frizzo, família reunida para brindar a conquista do diploma de Rubens em Odontologia, seguindo os passos dos pais, em jantar no Di Paolo Foto: Alexsandro Battistel / Divulgação

Notáveis

Articulado, o coordenador executivo da Unisinos Serra, Eduardo Costa, realiza, hoje, no Teatro São Carlos, um bate papo sobre Conectividade: projetos, controllers e finanças com nomes de fôlego do setor, como Ivan Brasil, Paulo Roberto Garcia Franz e Jonas Ismael da Silva. O encontro com a expertise de Ivan, que é Mestre em Administração de Empresas pela PUC/Rio de Janeiro, de Paulo, que também é Mestre em Administração de Empresas pela PUC/Rio de Janeiro e diretor comercial de fundos de investimentos do Banrisul, e de Jonas, Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, se iniciará às 19 horas e seguirá até às 21 horas.

Vibrante

Marli Trentin vai transformar a Casa do Comendador em camarote neste Carnaval. Por conta da presença do grupo de adesão do Bloco da Velha, que promoverá pit stop no Largo da Estação Férrea, a animada anfitriã prepara um ambiente climatizado, lounges e outros mimos. Gabriel Roth, comandante do Café Giardino, estará por lá preparando drinks refrescantes entre 16h e 22h.

Estrelado

Depois do sucesso ratificado nas páginas do Anuário Casa Vogue, o arquiteto caxiense Cristiano Tonietto engatou temporada internacional. Viajou, terça-feira, rumo à Europa na companhia do advogado Vinícius Pinheiro. A dupla irá mapear, pelo período de 25 dias, Londres, Berlim, Paris e Praga, lugares onde Tonietto irá garimpar referências para os trabalhos em desenvolvimento por aqui.

Toda linda, Jéssica Pires, sábado, quando celebrava sua graduação em Processos Gerenciais Foto: Thais Bachi / Divulgação

O cirurgião plástico Lourenço Frigeri Teixeira nas comemorações do terceiro aniversário de sua clínica, afagado pela esposa, Fernanda Campos Bartelli, em reunião familiar Foto: Fabio Campelo / Divulgação

Cleonir e Maria Inalva Bombana ladeiam o filho caçula, Matheus Bombana, graduado em Comércio Internacional Foto: Andréia Copini / Divulgação

Rosane Ferreira Pulita foi bajulada pelo marido, Maximiliano Pulita, sexta-feira, dia em que comemorava a data querida no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação