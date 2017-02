Sociedade por João Pulita

SOCIAL 20/02/2017 | 06h15 Atualizada em





Vinicius Ramos e Monique Ramos se casaram em solenidade no altar da Igreja São Pelegrino e festejaram nos salões do Espaço Nobre Foto: Leandro de Araújo / Divulgação

Gisele Zabloski e Daniel Guadagnin no dia do enlace para a posteridade Foto: Leandro de Araújo / Divulgação

Jader Marques e Marina de Freitas contagiaram familiares e amigos no dia do casamento, que teve recepção no Party Room, na Capital Foto: Lucas Lermen / Divulgação

Mayara Mossoi Guerreiro e Dain Siqueira felizes no dia do enlace, que ocupou a Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Top

Radicada no Rio de Janeiro, a fashion designer caxiense Camila De Zorzi, promete surpreender seu expressivo grupo de amigas nos dias 10 e 11 de março. Nestas datas, La De Zorzi fará rasante na terrinha natal para mostrar em primeira mão sua coleção para o inverno 2017. A proposta deve agitar os jardins do Quinta Estação.

Avental

A direção da CDL Caxias realiza, amanhã, 21, uma confraternização com cozinheiros, patrocinadores e apoiadores do jantar beneficente Homens na Cozinha, no Schuck Eventos. Neste ano, a noite gastronômica solidária ocorrerá dia 8 de abril com160 chefs de ocasião no comando de 40 cozinhas.

Endereço

Rodrigo e Margarete Biasoli agendaram o dia 23 para apresentar oficialmente um local para eventos sociais e corporativos, o Espaço Biazolli, na bucólica Linha Jacinto, em Farroupilha. A boa nova é cercada de belezas naturais, lagos com pontes, quiosques e pérgolas integradas à casa, remetendo a paisagens europeias.

Éden

A estilista Carla Carlin trouxe uma proposta de tranquilidade da temporada de férias quando se espraiou com a família na Praia do Rosa, em Santa Catarina. A dica de Carla dá conta da pousada Vila Gardena, que o casal caxiense Bruno Segalla Filho e Rejane Oliveira instaurou por lá em meio a exuberante natureza. A estilista conta que à noite se tem a sensação de dormir embalada pelo mar e que os banhos são como de cachoeira.

Cristiane Lauxen e Ricardo Fischer trocaram alianças com bênçãos do frei Jaime Bettega Foto: Fernando Maccagnan / Divulgação

Mário Fagherazzi e Patrícia da Silva Barcelos celebraram o amor nos primeiros dias do ano, na bucólica São Marcos da Linha Feijó Foto: Moisés Zanol / Divulgação

Marcos Bernardi e Letícia Tizatto felizes quando comungavam união no último dia 11 Foto: Fábio Campelo / Divulgação

Kátia Mascarello Palavre e Marciel Rudi Pereira Borges trocaram juras e alianças com cerimônia seguida de festa, em Ana Rech Foto: Rafael Alves Machado / Divulgação

Liliane Moura Verissimo da Rosa e Wagner Vargas, recentemente, quando celebravam o projeto de vida a dois Foto: Amanda Zanette / Divulgação