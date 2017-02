Sociedade por João Pulita

SOCIAL 18/02/2017 | 06h15 Atualizada em

Trio

Os amigos Fernando Cesar Zatti Baretta, Flavio Corá Nunes do Amaral e Matheus Rigotti Mognon, formandos respectivamente em Engenharia Ambiental, Química e Civil, festejam juntos neste sábado, a conquista dos diplomas pela UCS com direito à recepção nos salões do Clube do Comércio, em Farroupilha. A comemoração, que conta com o aparato organizacional de Tahís Fabbro Madeira, terá gastronomia do chef Julio Silvestrin, flores de Fernanda Luchese e show com o sertanejo Rodrigo Lorenzo. Para o jantar, eles reúnem 250 convidados, e, na sequência, recepcionam mais 300 amigos para dançar na balada de formatura, que terá o bar como mote.

Nathalia Labatut, Viviane Barbosa e Jael Tobar reunidas ao redor do menu oriental do Umai-Yoo Foto: Rafael Sartor / Divulgação

João Carlos Ferreira recepcionou o amigo Alexandre Randon em noite de alta gastronomia Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Jane De Bhoni e Indiara Vanin circularam pelos concorridas reuniões sociais da temporada Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Yasmin Petereit e Tales Zanotto no La Barra Foto: Siela Montanari / Divulgação

Preparação

Conhecida por seu trabalho voluntário em diversas entidades assistenciais, Estanislawa Guerra engata o ano celebrando. Neste sábado ela promove um rápido tour de férias até o dia 2 de março. No retorno, celebra a data querida em reunião familiar com os filhos, Mirele e Vinícius Guerra. Já no dia 9 de março, Estanislawa arregimenta seus queridos amigos com mais um estimulante encontro na Saccaro, com as atenções de Daniela Palandi.

Gala

A formatura de Natália Daros em Engenharia Civil, que ocupará os salões sociais do Recreio da Juventude, neste sábado, será celebrada em festividade com projeto clássico assinado por Anderson Salvador. Natália brilhará num vestido elaborado em tule e renda com bordados de cristais nobres. A mana da formanda, Verônica Daros, irá à recepção com um look assimétrico na cor marrom. Já a mãe das beldades, Jussana Daros, optou por um modelo em duas cores com corte semi-sereia. O estilista Carlos Bacchi assinará os modelos.

Toga

Marcos Henrique Fagundes vai celebrar em festa sua graduação em Engenharia Civil. A reunião ao redor do rapaz ocupará os salões do San Carlo, neste sábado. O cerimonialista Rafael Bertin conduzirá a recepção que terá no layout mobiliário rústico e décor nos tons em azul marinho e azul real com taças e candelabros em prata que sustentarão arranjos compostos por folhagens naturais. O formando é filho de Joice Simone Delagostino Fagundes e Marcos Antônio Fagundes.

Veja quem esteve no opening do Taberna Vikings:

Vanusa Ramos e Jader Rech Foto: Daniela Xu / Divulgação

Ronaldo de Lima Foto: Daniela Xu / Divulgação

Samuel Zanella e Eduardo Vargas Foto: Daniela Xu / Divulgação

Emanuele Costa Lima e Jeison Pagnoncelli Foto: Daniela Xu / Divulgação

Os anfitriões, Rafael Panarotto e Diego Rafael Lima Foto: Daniela Xu / Divulgação

Fôlego

Neste fim de semana ocorre mais uma edição do 12h de revezamento em esteiras. A atração indoor ocupará o hall do Shopping San Pelegrino, das 9h às 21h deste sábado, e juntará 13 equipes. O encontro é aberto ao público e sugere a integração e valorização do esporte. Apesar de não ser uma competição, certamente os atletas irão se empenhar na disputa pela maior distância percorrida. Cada equipe terá 12 integrantes e cada um é responsável por cumprir uma hora de corrida. Além da presença de grupos e academias de Caxias, como a Vidativa e a Inspire, haverá esteiras especiais como a que será ocupada por ultramaratonistas conhecidos na cidade, como a vencedora feminina da TTT de 2016, Rosana Almeida, o vice-campeão masculino da TTT 2017 e membro da Seleção Brasileira de Ultramaratona, Niumar Velho, e a grande campeã da prova BR 135, que completou em primeiro lugar feminino e 5º geral os 246 quilômetros, Eloisa Testolin Rodrigues. Para animar a turma atlética, o dee jay John B apresentará um line up energético entre 11h e 14h. O evento terá transmissão ao vivo pelo site da Bitcom News - www.bitcomnews.com.br e parte do valor arrecadado será doado ao Instituto Filhos de Caxias do Sul, organização criada em 2007 para promover o acolhimento e atendimento de pais e filhos adotivos e estimulo à adoção.

Conhecimento

O Instituto Adelino Miotti retornou, na última segunda-feira, dia 13, às atividades da sua 3ª turma. O Programa Recriar proporciona dois anos de sólida formação humana e técnica, preparando jovens de 16 a 18 anos, estudantes do turno da noite na rede pública de ensino para o mercado de trabalho. Os estudantes, são filhos de funcionários da Soprano ou moradores de Farroupilha, cidade onde a empresa tem sua sede. As aulas, que seguem até dezembro, são organizadas em dois turnos: pela manhã realizam um curso técnico no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e à tarde participam de atividades que complementam a escola regular, como estudo da língua inglesa, informática, português instrumental, reforço pedagógico e educação para a saúde. Para 2018 o Programa pretende aumentar o número de jovens atendidos.

Hype

You can be everything. Esse é o conceito da Be.club, espaço de entretenimento, que está em clima de soft opening desde a última quinta-feira, dia 16, na Capital. Instalada numa construção antiga, na Rua Castro Alves, a balada aposta em novidades, como a pista com paredes revestidas na cor preta e uma faixa na cor branca que envolve todo o ambiente, desde a entrada até o palco. A decoração foi pensada para funcionar de forma dinâmica de acordo com o tema de cada abertura do club. Os empresários Guga Garcia e João Albuquerque planejam ainda um cartão vip para os habitués terem acesso rápido além de outras vantagens. O Be.club está localizado na Rua Castro Alves, 825, em Porto Alegre.

Bianca Chiaradia e Nicolas Cavagnoli no descontraído clima do sunset do La Barra Foto: Siela Montanari / Divulgação

Bernardo Tessari e Vanessa Costa no happy hour do dining club do Moinho da Estação Foto: Siela Montanari / Divulgação

Ensolaradas, Nadia Cavallin Vanessa Rigotti no gastropub dos manos Garayalde Foto: Siela Montanari / Divulgação