Sociedade por João Pulita

As quadrigêmeas Letícia, Rafaela, Sabrina e Fabiana Stocco, lindas em sua festa de formatura Foto: Rodrigo Lermen / Divulgação

Matheus Cecatto, o festejado formando em Administração, que celebrou o feito no Jockey Clube Foto: Andrei Cardoso / Divulgação

A mana e os pais de Matheus Cecatto, Brunella, Wanderley e Elizete Cecatto, na festa de graduação de Matheus em Administração Foto: Andrei Cardoso / Divulgação

Valéria Gasperin Martini no dia de sua formatura em Administração nos salões do Don Claudino Foto: Fabiana Bertolo / Divulgação

Convescote

A Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, liderada por Tatiana Biffi, realiza o primeiro encontro do grupo, neste sábado, nos jardins da Cave Geisse. A reunião será em clima de piquenique com a presença de 30 integrantes da entidade.

Juntos

Uma das mais célebres festas da solidariedade, a Feijoada do Pulita, volta a figurar no calendário oficial dos grandes eventos sociais da Serra gaúcha. A 19ª edição do projeto gastronômico/filantrópico ocorrerá dia 1º de julho, desta vez com o Intercity Caxias como palco do evento. Para agendar!

A formanda em Ciências Contábeis, Priscila Menim Savi, brindou a conquista com familiares e amigos Foto: Gerson Bisol / Divulgação

A nova administradora Cláudia Abel, quando colava grau com recepção nos salões da Igreja Cristo Operário Foto: Fábio Campelo / Divulgação

Nitiananda Volpato, agora advogada, festejou no Di Paolo a conclusão do curso em Direito Foto: Gene Toscan / Divulgação

Sintonia

Mirna Messinger, filha de Olavo Amândio Messinger e Iria Serafin Messinger, celebra o amor por Filipe da Silva, filho de Luiz Alberto Martins da Silva e Eliane Rodrigues da Silva. A cerimônia será realizada neste sábado e ocupará a Capela Nossa Senhora de Caravaggio com sequência festiva que terá como cenários os salões do Parque dos Pinheiros, em Farroupilha.

Fermento

A empresária de gastronomia Carla Ferrari reúne os habitués da Varanda do Bolo, neste sábado, quando apresenta duas novas delícias do pedaço. Uma dá conta do Naked Cake e a outra, que combina com a estação, é o Bolo Gelado no Pote, que ela serve nos sabores abacaxi com coco e chocolate com leite condensado.

Daniel, Roselene e Ramon Ferreira, família reunida em festa no Café de La Musique Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

O estilo de Deise Falckemback na noite em que festejava o diploma em Direito Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Daiane Moreira vestiu azul para comemorar sua graduação em Ciências Contábeis no Quinta Estação Foto: Edson Menegat / Divulgação