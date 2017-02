Sociedade por João Pulita

SOCIAL 16/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Os noivos de 2018, Orlando Sônego Júnior e Natasha Somavilla estiveram na festividade ao redor do clã Agnoletto Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Currículo

Ana Paula Martini Dalle Molle volta ao centro das atenções de familiares e amigos neste sábado. Por conta de sua graduação em Engenharia Civil, Ana ganha festa nos salões do Quinta Estação com décor de Rozemeri Bastos Weber e organização geral das manas Kamila e Patrícia Mallmann.



Luís Possamai e Fabrícia Machado em festa no Café de la Musique, ela que programa participação no desfile da Liga Feminina dia 9 de maio Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Eduardo Smidt, Ana Luisa Prezzi e Tuane Colles em noite de sociedade reunida Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Trio

Os amigos Fernando Cesar Zatti Baretta, Flavio Corá Nunes do Amaral e Matheus Rigotti Mognon, formandos respectivamente em Engenharia Ambiental, Química e Civil, festejam juntos neste sábado, dia 18, a conquista dos diplomas pela UCS com direito à recepção nos salões do Clube do Comércio, em Farroupilha. A comemoração, que conta com o aparato organizacional de Tahís Fabbro Madeira, terá gastronomia do chef Julio Silvestrin, flores de Fernanda Luchese e show com o sertanejo Rodrigo Lorenzo. Para o jantar, eles reunirão 250 convidados, e, na sequência, recepcionarão mais 300 amigos para dançar na balada de formatura, que terá o bar como mote.

O mestre do ICIF Mauro Cingolani é uma das estrelas da gastronomia que participa da segunda edição do Panela no Pátio, dia 12 de março, no Quinta Estação Foto: Manuela Zatti / Divulgação

Juliana Favero Costanzi, Jeane Schulz e Jaqueline Turra prestigiaram a jornalista Simoni Schiavo, que lançou mais uma edição de sua Afrodite Foto: Fábio Grison / Divulgação

Comissão de frente

Os foliões oficiais do Bloco da Velha estarão reunidos neste sábado, das 14h às 20h, durante o ensaio da Banda do Bloco. Os 15 músicos orquestrados por Dan Ferreti ensaiam o repertório no Posto Catz da Avenida Júlio, com as atenções de Rafael Grillo Policastro. Os idealizadores do Bloco da Velha, Germano Weirich, Guilherme Martinato, Tiago Daltoé, Graziela Chiattone Martins e Marion Martinato, fazem aquecimento para a sétima edição do evento, que ocorrerá no dia 26, desta vez inspirado no tema 100 Anos de Samba.

Tuany Areze, Helo De Lucena e Marina Duda Martini levaram charme extra ao lançamento da Revista Afrodite, na Dulce Amore Foto: Fábio Grison / Divulgação