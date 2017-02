Sociedade por João Pulita

SOCIAL 15/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Toda linda, Carla Brandalise comemorou a conquista do diploma em Administração de Empresas Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Notável

Cássia Aline Gebert vai celebrar sua graduação em Relações Públicas, dia 17, numa festa assinada pela cerimonialista Carla Lisboa. A festividade ocupará o Nostra Cucina, de Liliane Trentin. Na ocasião a formanda vestirá um modelo da estilista Andreza Rech Bertelli, e a recepção será decorada por Giovana Lara e a mesa de doces by Fabíola Fadanelli.

Camila Fiedler Rech e Carlos Heinen Filho esbanjaram charme na animada cena country do Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação

Estanislawa Guerra e a filha, Mirele Guerra foram a festa de formatura de Gracielle Agnoletto na companhia de Jones Melotto Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Passarela

Para celebrar os 33 anos de fundação da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a presidente da entidade, Vera Caregnato Orsso realizará um desfile beneficente em pareceria com Anderson Salvador e Ciana Reis. A reunião social e filantrópica ocorrerá dia 9 de maio, nos salões do Clube Juvenil. Personalidades femininas da sociedade irão à passarela vestindo looks de Marilete Alquati, calçados de Fabrícia Machado, joias Pioner e bijoux de Fabi Montemezzo. O hair stylist Alex Almeida e o make up designer Rafael Rottini assinarão a beleza das modelos de ocasião.

Cristian Pavan e Fernanda Rech do grupo jovem que foi abraçar a formanda Gracielle Agnoletto, sexta-feira, no Café de La Musique Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Marcos Pellenz comemorou a conclusão do MBA em Gestão Empresarial e Liderança ao redor da piscina do endereço do clã no Vale Real Foto: Ju Klering / Divulgação

Quente

João e Pedro Garayalde realizam amanhã a primeira edição do La Barra em Brasas. A função inclui uma estrutura para o preparo de uma parrilla na área externa do dining club. O jantar que inclui entrada, prato principal, sobremesa e chope liberado será parar atender um grupo de adesão de 70 apreciadores da gastronomia uruguaia.



Vinicius Panazzolo também invadiu a cena dos country lovers Foto: Roberto Lima / Divulgação

O chef Charlie Tecchio Colonetti com a sua Elisa Costa prepara surpresas gastronômicas quinta-feira durante a reunião da Bon Vivant, no Yoo Boutique Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Avental

Jéssica Bado Tessaro, filha de Elias Moacir Tessaro e Luciana Tessaro, brinda sua graduação em gastronomia, sábado, no Salão da Comunidade de São Martinho, no interior de Farroupilha. A nova chef de cozinha irá preparar os doces de sua festa, uma vez que o mestre do curso, Franco Giolli, pilotará toda a culinária do jantar. Rozemeri Weber vai decorar a recepção que terá a batuta organizacional de Tahís Fabbro Madeira.



Beatriz Bonotto bajulou o marido Eder Morais que concluiu graduação em Fisioterapia com direito a festa nos salões da CIC Foto: Alencar Turella / Divulgação