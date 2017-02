Sociedade por João Pulita

SOCIAL 14/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Gracielle Agnoletto com um dos modelos que vestiu na noite da festa de sua graduação em Administração de Empresas Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Brilho I

Gracielle Agnoletto, vestindo um modelo de Ana Dotto, realizou sua festa de graduação em Administração, sexta-feira, e deu mostras de versatilidade e talento também na arte da dança. Sua entrada foi apoteótica com contagem regressiva em uma projeção mapeada de 14 metros. A filha de Marcos e Roselene Agnoletto contagiou os 200 convidados na recepção, que ocupou o Café de La Musique.O encontro teve as honras de Ranieri Fagundes, namorado de Gracielle, e da mana e do cunhado dela, Majorie Agnoletto e Larry Fernandes, e foi assinado com jovialidade pela relações públicas Marcele Pulita, assessorada pelo time da Lato Sensu.



Gracielle Agnoletto, vestindo o primeiro look da noite de sua festa de formatura em Administração, brilhou ao mostrar seu talento também na dança Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Marcos e Roselene Agnoletto esbanjaram simpatia e abraçaram os convidados da festa de formatura da filha caçula, Gracielle Agnoletto, sexta-feira Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

A mana de Gracielle, Majorie Agnoletto com seu noivo Larry Fernandes, na festa que ocupou o Café de La Musique Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Rosângela Mattei, Ester Scapini Mattei, Maricelsa Mattei e Josete Maria Zandonai, as tias e a vó materna de Gracielle encantadas com o feito da formanda Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Brilho II

Além da aplaudida performance de Gracielle, que trocou de look duas vezes para dançar com o elenco de colegas da Escola Hayet, os convivas também receberam o abraço e a simpatia de seus pais. A noite teve elogios para a gastronomia do staff de Jamur Bettoni e o décor da dupla Eduardo Scalcon e Eduardo Boeira Nunes, com flores em tons de vermelho, laranja e amarelo. Outros talentos deram mais uma vez mostras ao que vieram, os músicos Ismael Morais no saxofone e Mateus Frigheto no violino. A pista foi conduzida com um animado repertório do dee jay Rodrigo Salvador.



O namorado de Gracielle, Ranieri Fagundes, com o irmão dele, Ricieri Fagundes, para festejar ao redor da família Agnoletto Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Paulo e Mônica Spanholi, elegantes na recepção de formatura de Gracielle Agnoletto Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Viviane Baron e Giancarlo Moresco Brando, do grupo jovem que foi abraçar a amiga Gracielle Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Luciana e Ademir Somavilla prestigiaram a festa de formatura de Gracielle Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Aloir e Maria Lúcia de Oliveira também confraternizaram com o clã Agnoletto Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação