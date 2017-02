Sociedade por João Pulita

SOCIAL 11/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Anzol

Marli Trentin vai realizar mais uma edição de seus famosos jantares na Casa do Comendador. Na edição que ocorre dia 15 e promete concentração de gourmets, ela assina parceria com o festejado chef de cozinha Nelson Rech, especialista em frutos do mar que irá preparar alguns de seus clássicos pratos. A proposta é aberta aos apaixonados pela gastronomia de Rech.



Marli Trentin e Nelson Rech, que pilotam jantar na Casa do Comendador dia 15 Foto: Daniela Xu / Divulgação

Sessão

O manager da Vinícola Peterlongo de Garibaldi, Luiz Carlos Sella, realiza dia 24 um encontro cinematográfico para a turma que resolveu escapulir do Carnaval. A nova edição do Wine Movie Peterlongo vai evidenciar o clássico oitentista ¿Curtindo a Vida Adoidado¿, dirigido por John Hughes, em uma sessão ao ar livre em meio aos cenários que fazem jardim para o castelo da vinícola e os parreirais. O grupo de adesão será recebido com pipoca e espumantes. Confira algumas imagens da última edição do projeto, que exibiu o filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", de Jean-Pierre Jeunet.



Foto: Jeferson Soldi / Divulgação

Foto: Jeferson Soldi / Divulgação

Foto: Jeferson Soldi / Divulgação

Foto: Jeferson Soldi / Divulgação

Foto: Jeferson Soldi / Divulgação

Foto: Jeferson Soldi / Divulgação

Planeta

O Planeta Atlântida efervesceu as praias do litoral gaúcho neste último fim de semana, com atrações tanto nos palcos quando nos concorridos camarotes. A coluna descolou algumas fotos dos lounges da Renner, Schin e Agipag!

Camarote Renner

O ator Marcos Pitombo foi uma das estrelas do Camarote Renner Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

A ator Marcos Pitombo, que abraçou seus fãs no Planeta Atlântida Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

O ator Bruno Gissoni também foi badalado no Camarote Renner Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

Bruno Gissoni, Carlos Vieira, Luciane Franciscone, Flávia Galló, José Galló e Marcos Pitombo Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

Bruno Gissoni, Luciane Franciscone, José Galló e Marcos Pitombo Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

Marcelo Rech e José Galló Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

Camarote Agipag

Eduardo Liotti e Maysa Bonissoni Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Fernanda Rosa Foto: Fernando Conrado / Divulgação

A Miss Brasil 2012, Gabriela Markus Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Jaqueline e Marciano Testa Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Rogério Potter Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Tiago Fornari e Letícia Rechden Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Guibson Zaffari e Claudio Goldsztein Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Camarote Schin

A empresária Adriana Schrank com Daniel Bueno, ganhador do Reality Show "A Fazenda" Foto: Denilson Santos / Divulgação

Bruno e Leandro Brasil Kirin Foto: Denilson Santos / Divulgação

A modelo Cati Menezes Foto: Denilson Santos / Divulgação

Gabriela Markus, Miss Brasil 2012 Foto: Denilson Santos / Divulgação

Natana de Leon Foto: Denilson Santos / Divulgação

Samba

As tradicionais rodas de samba ganharam nova evidência na cena jovem caxiense com o Dolmã Bistrô House, que tem movimentado os domínios da rua Pinto Bandeira, em Caxias do Sul. No último domingo, dia 5, o grupo Tira Onda animou o vespertino com ritmos tradicionalmente brasileiros e colocou todo mundo para dançar. Confira algumas fotos:

A jornalista Ana Romani, às vésperas de celebrar seu aniversário, comemorado na última quarta-feira, 8 Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Amanda de Medeiros Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Andressa Sachett e Joemir Miranda Junior Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Barbara Ern Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Jayson Dias e Rafael Barcellos Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Kelly Donazzolo e Samuel Cassol Foto: Rafael Guerra / Divulgação

Luiza Weber Foto: Rafael Guerra / Divulgação