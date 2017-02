Sociedade por João Pulita

SOCIAL 13/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Francine Garibaldi e Jorge Monteiro realizaram o ensaio de pré-wedding no Vale dos Vinhedos pelas lentes de Deise Bressiani Foto: Deise Bressiani / Divulgação

O estilo de Tamille Bau para dançar nas noites de verão Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Noite

Depois da badalada estreia do Parador Pepsi Club, no último dia 28, Leo Zanotto agendou o dia 18 de março para efervescer o Quinta Estação com a segunda edição do projeto festivo. Para a esperada noite jovem, ele programou as pistas Pepsineja, Pagochic e Pop com um total de 13 atrações, entre elas shows da dupla Júlio Cezar e Junior e do grupo Pura Curtição, além da estreia do Baile do General.



Bianca Libardi e Rodrigo Salvador presenças nas concorridas noites que animam o Largo da Estação Férrea Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Sessão

O manager da Vinícola Peterlongo de Garibaldi, Luiz Carlos Sella, realiza dia 24 um encontro cinematográfico para a turma que resolveu escapulir do Carnaval. A nova edição do Wine Movie Peterlongo vai evidenciar o clássico oitentista ¿Curtindo a Vida Adoidado¿, dirigido por John Hughes, em uma sessão ao ar livre em meio aos cenários que fazem jardim para o castelo da vinícola e os parreirais. O grupo de adesão será recebido com pipoca e espumantes.



Melissa Roman e Tiago Zanotto celebraram a união, dia 4, entre o altar da Igreja São Pedro e os salões da Vinícola Lovara, em Bento Gonçalves Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Pensar

Jaqueline Devenz realiza a segunda edição do ano do projeto Ciranda do Pensamento, encontro cult que movimenta a Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, nesta quarta-feira, 15. O debate conta com o verbo do psiquiatra Caetano Fenner Oliveira, o psicólogo Dornelis Benato e o sacerdote Jocimar Romio, que discorrem sobre o tema ¿Declínio do Patriarcado¿. A tradicional proposta evidencia uma aproximação sobre fenômenos culturais de difícil articulação.

Depois da estreia do Parador Pepsi Club, Jean Schropfer faz contagem regressiva para a segunda edição, que rola dia 18 de março Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Mobile

Empresários da área décor, Marcelo Andreis e Claudio Almeida apresentam novidades na grife de acessórios para móveis que eles comandam, a Alumiglass. Inspirados no universo cosmopolita das grandes capitais do mundo, a dupla estreia a linha City, pautada em traços urbanos e elegantes. Entre ilustrações sofisticadas, Marcelo e Claudio destacam ícones arquitetônicos como a Torre Eifel, da belíssima Paris.



Francyelle Bittencourt no dia em que comemorou a conquista do diploma em Administração de Empresas ao redor da gastronomia do Nostra Cuccina Foto: Fábio Rosa / Divulgação

Baby

Nasceu terça-feira Joaquim Michelon Bisol, filho de Diogo Bisol e Ingrid Michelon Bisol.



Take

O crítico de cinema Conrado Heoli retorna hoje de uma incursão por São Paulo, onde mapeou a cena cult paulista e novidades para o site Papo de Cinema.



Letícia Porto e Robinson Pagnoncelli trocaram alianças no altar da Igreja São Pelegrino e brindaram com seus convidados no Jockey Clube Foto: Anderson Tibes / Divulgação

Rosé

As jornalistas Andréia Debon e Mirian Spuldaro e a relações públicas Fabiana Lavoratti, linhas de frente da Revista Bon Vivant, realizam dia 16 no Yoo Boutique um encontro para reunir apreciadores de vinhos e espumantes rosés. Com as atenções de João Carlos Ferreira e Jamur Bettoni, 50 rótulos serão harmonizados com a gastronomia do chef Alexandre Reolon.