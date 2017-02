Sociedade por João Pulita

SOCIAL 10/02/2017 | 06h14 Atualizada em

Dois

O dee jay Jorge Mono de Jesus capitaneia sua intrépida trupe musical para estrelar a terceira edição do Caxias Soul Duetos, que ocorre em vários palcos caxienses entre os dias 3 e 9 de abril. A programação coloca no mesmo palco talentos de ritmos e origens distintas.



Marcos Vinicius Patel Porto e Ludiana Rossa trocaram alianças entre o altar da Igreja Nossa Senhora das Neves e o Café de la Musique Foto: José Zignani / Divulgação

Segunda Princesa Comunitária de Caxias do Sul, Amanda Sirena comemorou sua formatura em Nutrição Foto: Fábio Campelo / Divulgação

Feito

Gracielle Agnoletto comemora hoje à noite a conquista do diploma em Administração de Empresas pela UCS, com direito à inspirada celebração no Café de La Musique. A filha do empresário Marcos Agnoletto e da médica Roselene Mattei Agnoletto vai vestir um modelo em nude e vermelho desenvolvido pela designer Ana Dotto. A festividade reúne 200 convidados e contará com as honras da mana e do cunhado da formanda, Marjorie Agnoletto e Larry Fernandes, e do namorado de Gracielle, Ranieri Fagundes.



Andressa Miranda nos salões do Ágora, sábado, quando celebrava a conquista do diploma em Administração Foto: Gabriel Feltes / Divulgação

Thalita e Tiago Verza dão colo para o pimpolho Gustavo, que ouviu o primeiro parabéns à você em uníssono domingo, na Bambolino Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Bagagem

O empresário farroupilhense Guilherme Dall Onder e sua esposa, a colunista social Marina Grandi, aterrissarão dia 24 de maio na ensolarada Flórida, nos Estados Unidos, para uma série de compromissos profissionais. De quebra, na companhia do filho Henrique, desfrutarão de uma temporada de férias entre Miami, Orlando e Nova York.



Aline Galiotto e Matheus de Oliveira foram namorar ao som da trilha sonora que embala a noite do Bulls Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Greice Ruas e Rodrigo Dani ladeiam o multiartista Sergio Lopes, quando apresentavam uma amostragem da coleção outono/inverno 2017 da Roma Criações Foto: Ariely Schid / Divulgação

Mediterrâneo

O projeto Passaporte Florense, capitaneado pela tradicional grife de Flores da Cunha, ganhou nova edição comandada por Camila Carneiro Johnson, manager da loja paulista localizada no D&D Shopping. Ela reuniu um seleto grupo com a missão de explorar Marrakech, conhecida como a pérola do sul de Marrocos.



Maria Eduarda Andelieri Albé no último dia 27, quando comemorava sua colação de grau em Farmácia Foto: Marcelino Pauletti / Divulgação

Vera Salvador bajulou o filho, Guilherme Salvador Corso, formando em Engenharia de Materiais que ganhou festa no Salão do Lago do Recreio da Juventude Foto: Daniella De Rocco / Divulgação