Sociedade por João Pulita

Karine Ruaro, Fabio Centenaro, Simone Vanin, Henrique Neves, Rosana Collato, Vicente Perini Filho, Alexandre Reolon e Marcia Callai, chefs reunidos no projeto Panela no Pátio Foto: Gene Toscan / Divulgação / Divulgação

Caçarolas

Paulinho Silva volta a tirar do papel seu inventivo projeto gastronômico com a segunda edição do Panela no Pátio. Dia 12 de março ele invadirá os jardins do Quinta Estação com uma trupe de chefs de cozinha para realizar um dia inteiro de ações temperadas com delícias assinadas por oito profissionais.



Tati Noel e Verônica Sella preparam para maio a segunda edição da Festejar Gramado, que ocupará a Caza Wilfrido Foto: Cassio Brezolla / Divulgação

Cristina Rizzotto e Samuel Mittag embalam o pequeno Matheo, que celebrou seu segundo aninho Foto: Paula Segalla / Divulgação

Brilho

As joias dinamarquesas Pandora estreiam hoje sua quarta unidade no Estado com loja no Shopping Iguatemi Caxias. A boa nova evidenciará a coleção Stones of Color.

Hiato

Felipe Meletti já sinalizou a data de sua providencial temporada de férias. Dia 17, o conhecido médico caxiense viaja na companhia da namorada, a médica Marcella Magalhães Barbalho, rumo ao México. Por lá o casal desfrutará da Riviera Nayarit por sete dias e depois mapeia os cenários culturais da Cidade do México por mais quatro dias.

Marli Trentin e Nelson Rech conjugam talento para realizar dia 15 jantar exclusivo na Casa do Comendador Foto: Daniela Xu / Divulgação

Leonardo Bartelle e Gabriela Bassani ao sabor da concorrida festa Mistika, que lotou o Bulls Brasil Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Preparação

Conhecida por seu trabalho voluntário em diversas entidades assistenciais, Estanislawa Guerra engata o ano celebrando. Neste dia 18 ela promove um rápido tour de férias e volta dia 2 de março. No retorno, celebra a data querida em reunião familiar com os filhos, Mirele e Vinícius Guerra, e, já no dia 9 de março, arregimenta seus queridos amigos com mais um estimulante encontro na Saccaro, com as atenções de Daniela Palandi.



Marcos Zeeba, Alok e Guz Zanotto causaram na cena do festival Planeta Atlântida Foto: Alisson Demetrio / Divulgação