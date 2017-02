Sociedade por João Pulita

SOCIAL 08/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Michele Michelon, bajulada pelo marido Leandro Michelon, em sua festa de formatura em Psicologia, que ocupou o Quinta Estação Foto: Leandra Romani / Divulgação

Solar

A advogada caxiense Rosane Marques Ramos capitaneia neste sábado, dia 11, a nova edição do Projeto Verão da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB/RS. A função ocorre na Praia Grande, em Torres, com direito a futebol de areia.



A nova advogada caxiense Francine Dala Santa Vargas festejou a conquista do diploma em reunião familiar no Château Lacave Foto: Raquel Alves Machado / Divulgação

Sabrina Frosi sábado, quando comemorava sua formatura em Administração no Castelo Spazio Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Ana Paula Longhi, quando brindava a graduação em Psicologia na última sexta-feira Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Alianças

Natacha Torres Tonin e Maurício Nicola Branchi selaram união no último sábado, dia 4, em noite de amor e requinte que contou com a assinatura atemporal do cerimonialista Sidnei Staudt. Após as honras e bênçãos, os noivos partiram em lua de mel pelas paisagens paradisíacas e culturais do México.



Maurício Nicola Branchi e Natacha Torres Tonin trocaram alianças e juras de amor no fim de semana, entre o altar da Igreja Matriz de Farroupilha e o Salão Verde do Recreio da Juventude Foto: Leandro de Araújo / Divulgação

A mãe de Maurício, Gislaine Maria Nicola, com os pais de Natacha, Heliara e Alosio Tonin, felizes anfitriões ao redor do casamento dos filhos Foto: Leandro de Araújo / Divulgação

Liane Abelin foi ao casamento de Maurício e Natacha na companhia do pai dele, Vinícius Lopes Branchi Foto: Leandro de Araújo / Divulgação

Elas

Mulheres proeminentes em suas áreas profissionais, Nilza Faé, Marilene Dotti Sartori, Marta Michelon e Vania Heredia serão homenageadas pelo Conselho da Empresária da CIC no dia 29 de março, durante o 14º Encontro da Mulher Empreendedora. A tradicional distinção reconhece personalidades femininas por suas atuações de destaque na indústria, comércio, serviços e cultura.

Sim

Alexandra Bernardi e Rodrigo Tonin estão às voltas com os últimos preparativos para o dia do sim, que ocupará o altar da Igreja Matriz de Farroupilha no dia 18 de março. Os pais dos noivos, Oscar e Neuza Bernardi e Mário e Liziane Tonin, farão as honras aos familiares e amigos dos filhos, em recepção intimista que ocupará a residência do clã Tonin. Em tempo: Alexandra estará deslumbrante em um modelo assinado por Carlos Bacchi.

Josias Camboim, Gabriel Robeiro Baggattini e Vagner Tiburski integram o novo time de profissionais da beleza do estúdio do mestre Nelson Camassola Foto: Fábio Grison / Divulgação

Corações

Thayse de Oliveira, filha de Evandro e Mary de Oliveira, faz contagem regressiva para celebrar seu amor por Tiago Rettore, filho de Tarcísio e Neusa Maria Rettore. As bênçãos, agendadas para o dia 25 de março, ocuparão o altar da Catedral Diocesana com sequência festiva nos salões da sede social do Recreio da Juventude, com o conceito da cerimonialista Marta Michelon. Taize Biondo assina o projeto décor e o banqueteiro Eliseo Marin levará sua farta gastronomia para a noite que conta ainda com o aparato cênico de Elias Cappellaro e Flaviano Weber. O dee jay Lê Araujo é outra promessa de festa garantida.



O estilo de Caroline Fasoli Susin sábado, quando celebrava sua graduação em Psicologia, nos salões do Don Claudino Foto: Luiz Henrique Bisol Ramon / Divulgação