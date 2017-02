Sociedade por João Pulita

SOCIAL 07/02/2017 | 06h14 Atualizada em

Soberana do Recreio da Juventude, Marina Remus Caregnato desfruta da temporada de verão na sede recreativa do clube

Soberana do Recreio da Juventude, Marina Remus Caregnato desfruta da temporada de verão na sede recreativa do clube Foto: Carina Favretto / Divulgação / Divulgação

Bruna Tramontina Paludo brilhou no lounge VIP do Camarote Schin no Planeta Atlântida Foto: Denilson Santos / Divulgação

Ilustrada

A jornalista Simoni Schiavo recepciona um estrelado time feminino ao vespertino desta terça-feira para apresentar a 39ª edição da Revista Afrodite. O encontro de moda e entretenimento promete movimentar a Dulce Amore Confeitaria Fina, com as atenções da confeiteira chef Fabíola Fadanelli, que na ocasião apresenta um preview que ela criou para a Páscoa. Na ocasião, a bela Daiane De Toni fará às vezes de mestre de cerimônia.

Diego Martins prestigiou o inventivo projeto de entretenimento criado por Leo Zanotto Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

O bailarino Pedro Coelho celebrou, sexta-feira, sua graduação em Tecnologia em Dança pela UCS, numa festa que animou a galeria de arte de Fabio Balen Foto: Daniela Xu / Divulgação

Ideias

Os jovens Gabriela Oliveira, Joe Guidini, Pedro Henrique Zanol e Vanessa Kukul tiram do papel um projeto de formação em inovação batizado por Escola Caxias Criativa. O quarteto ilustra o primeiro encontro do grupo em palestra com o incensado André Carvalhal, co-fundador da Malha, maior espaço de moda colaborativa do país. Agendada para a noite desta quarta-feira, na Casa Magnabosco, a experiência conta ainda com uma sessão de autógrafos do novo livro de André, ¿Moda com Propósito¿.

Caroline Panazzolo Ferrazzo e Patrick Rodrigues, do grupo que aplaudiu a balada Mistika sexta-feira, no Bulls Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Lisiane Viezzer também elencou o time das beldades que conferiu a festa Mistika Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Carlos Vieira, Bruno Gissoni, José Galló e Marcos Pitombo, nomes estrelados recepcionados por Galló no camarote da Renner no Planeta Atlântida Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

Mapa

O estudante de Direito e voluntário da ONG AFS Intercultura Brasil, João Vitor Tissot, leva hoje ao Shopping San Pelegrino um ciclo de palestras sobre a vivência no exterior por meio de programas de intercâmbio. A função segue até domingo, 12, e terá bate-papo com a diretora regional da AFS no Rio Grande do Sul, Anita da Cunha.

Daniel Girardi fez uma aparição no circuito festivo que anima o Largo da Estação Férrea Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Bruno Ott e Flavia Colussi sexta-feira, na efervescente noite liderada pelo countrylover Airton Martins Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Anzol

Marli Trentin vai realizar mais uma edição de seus famosos jantares na Casa do Comendador. Na edição que ocorre dia 15 e promete concentração de gourmets, ela assina parceria com o festejado chef de cozinha Nelson Rech, especialista em frutos do mar que irá preparar alguns de seus clássicos pratos. A proposta é aberta aos apaixonados pela gastronomia de Rech.

Fabrícia Fedrizzi Bazei e Fábio Bazei, carismáticas presenças do camarote Renner no Planeta Atlântida Foto: Doda Bedin / Divulgação

Ney Matogrosso foi abraçado pelo músico caxiense Sandro Stecanela, que conferiu o show de seu ídolo na última sexta-feira, dia 3, em São Paulo Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação