Sociedade por João Pulita

Sentidos

Com direito a uma festa luxuosa e descontraída, o condomínio de alto padrão Sense Xangri-lá foi apresentado para um seleto grupo de personalidades no litoral gaúcho, no último sábado, dia 28. A celebração, que contou com aparato organizacional de Patti Leivas, foi pontuada pelo elogiado catering de Rafael Jacobi, show da banda Rola Stones e discotecagem do dee jay Leo Kurylo. O projeto arquitetônico, que mescla natureza e sofisticação, leva o conceito da família Ughini, responsável pelo empreendimento. O projeto foi vencedor do prêmio inglês de arquitetura International Property Awards 2016 na categoria Condomínios de Lazer, em cerimônia que ocorreu em Londres, dezembro passado.

Larissa Ughini, Cristiane Ughini e Cristiane Sanmarti Foto: Edgardo Iglesias / Divulgação

Juliana Minuzzi, Brenda Rech, Patti Leivas e Priscila Golbspan Foto: Edgardo Iglesias / Divulgação

Chef Rafael Jacobi Foto: Edgardo Iglesias / Divulgação

Marcelo Canarin Foto: Edgardo Iglesias / Divulgação

Marcelo e Ana Lucia Loro Tovo Foto: Edgardo Iglesias / Divulgação

Rafael e Cristiane Ughini Foto: Edgardo Iglesias / Divulgação

Diploma

Daiane Moreira celebra neste sábado sua graduação em Ciências Contábeis. A reunião ao redor da formanda ocupará os salões do Quinta Estação com direito a décor nos tons azul, branco e prata. Ela comemora com as atenções do marido, Gelson Joní Teixeira e as filhas, Joanna e Alice, num encontro que terá a batuta da cerimonialista Andressa Zanol, que programou doces de Daniela Ferronatto e flores da Maktub.

B'day

O advogado Douglas Ribeiro Weber celebra neste sábado, 4, seu aniversário em grande estilo. Em tour desde a última quinta-feira pela Europa, onde incursiona por destinos históricos e culturais de Portugal e França, ele festeja a chegada de seus 30 anos em Paris, ao lado das amigas de longa data e colegas de métier Sabrina Militz e Anelise Nunes. Entre a programação dos festejos, uma incursão pela Torre Eiffel está garantida, assim como brindes na elegante noite do clube Le Dandy Saint-Germain. Nos dias seguintes o trio continua a eurotrip pelas cidades portuguesas de Porto, Fátima, Sintra e Obidus.



O advogado Douglas Ribeiro Weber mapeou o cenário cultural de Lisboa antes de aterrissar em Paris neste sábado, dia 4, quando celebra seu aniversário, Foto: Sabrina Militz / Divulgação

União

A fisioterapeuta Natacha Torres Tonin, filha de Aloísio e Heliara Tonin, troca juras e alianças na noite deste sábado, 4, com o médico Maurício Nicola Branchi, filho de Nelson Vinícius Lopes Branchi e Gislaine Maria Nicola. A cerimônia ocupará o altar da Igreja Matriz de Farroupilha e será seguida de festa no Salão Verde da sede campestre do Recreio da Juventude. Sidnei Staudt assina o aparato organizacional.

Hiato

O designer gráfico Alexander Konze promoveu uma pausa na agenda profissional para um mergulho em mares cariocas. Viajou na sexta-feira, dia 3, rumo ao Rio de Janeiro na companhia dos amigos Fabrício Romani e Anelise Gajardo. Por lá, além de mapear os recantos culturais da Cidade Maravilhosa, o trio aproveita para entrar no ritmo do carnaval, uma vez que, programa cair no samba durante os ensaios da Portela e Salgueiro. No retorno à terrinha Alexander ciceroneia o colega de intercâmbio de estudos na Dinamarca, o húngaro György Horváth.



Parador

Leo Zanotto foi o host no último sábado, dia 28, do Parador Pepsi Club, que movimentou o Quinta Estação. A função ofereceu um resgate das famosas noitadas do espaço e reuniu ex e atuais promoters, como Daniel Cavion Boff, que celebrou seu b¿day na ocasião com a presença do fã-clube. Por lá, uma proposta dançante manteve a pista cheia com show do cantor Joel Carlo e Banda, assim como na discotecagem do dee jay Khaball e convidados, onde Giiu Emer e Samuel Pereira brilharam. De quebra, rolou ainda a sonzeira eletrônica do Volco, residente do Connect, da Rádio Atlântida, e os Mascarados da What a Funk. A festa reuniu um expressivo grupo jovem. Veja quem circulou por lá:

Julia Nardi e Douglas Coferi Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Camila Karczewski Foto: Juliano Mengatto / Divulgação

Christian Correa Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Daniela Fabian e Dj Volco Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Deise EniKelly e Edivan Oliveira Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Roque Ju¿nior, DJ Akiruz Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Dj Volco e Tatiane Daros Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Joa¿o Albe¿ Rech Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Juliane Locatelli e Matheus Sachet Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Jordan Rodrigues Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Katia Patias Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Lai¿s Mo¿sena Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Leonardo Storchi Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Lucas Trentin e Sabrina Matte¿ Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Marci¿lio Martins Ju¿nior e DJ Volco Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Pablo Souza Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Samuel Pereira e Tatiana Daros Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Tiago Lorandi Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Viviane Piamolini Gaelzer e patri¿cia Magon Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Wilian Renck e Mariana Bellaver Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Willian Bonatto Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação