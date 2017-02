Sociedade por João Pulita

SOCIAL 06/02/2017 | 06h14 Atualizada em

Ramon Ribeiro e Nata¿lia Rocha nos jardins do Quinta Estação, no último dia 28, para conferir a programação do Parador Pepsi Club

Ramon Ribeiro e Nata¿lia Rocha nos jardins do Quinta Estação, no último dia 28, para conferir a programação do Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação / Divulgação

Felipe Triches e Amanda Grazziotin Favero também estiveram ao sabor do Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Gala

A formatura de Natália Daros em Engenharia Civil, que ocupará os salões sociais do Recreio da Juventude, dia 18, será celebrada em festividade com projeto clássico assinado por Anderson Salvador. Natália irá brilhar num vestido elaborado em tule e renda com bordados de cristais nobres. Já Verônica Daros, irmã da formanda, vestirá um modelo assimétrico na cor marrom. Já a mãe das beldades, Jussana Daros, optou por um look de duas cores com corte semi-sereia. O estilista Carlos Bacchi assinará os modelos.

Bossa

Guilherme Martinato, Germano Weirich, Marion Martinato, Graziela Chiattone Martins e Tiago Daltoé irão botar o Bloco da Velha pelas ruas da cidade. A função lúdica e alvissareira ocorrerá no domingo, 26, com aquecimento a partir das 11 horas em frente da Livraria Do Arco da Velha, nos domínios da rua Dr. Montaury. Elenca a atração o dee jay Jorge Mono de Jesus, que levará seu set list brasileiríssimo.



Daniela Fabian desfilou beleza na cena que concentra as novas caras Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Aniversariante de sábado, Karen Giacomello Panizzon foi bajulada pelo marido Elton Panizzon Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Petizes

A jornalista Chris Finger acaba de estrear uma fanpage no Facebook intitulada aMANHÊsendo. Mãe de Louise, de quatro anos, e Lis, de dois, Chris apresenta depoimentos, experiências e frustrações da vida de mãe, além de compartilhar vivências de outras personalidades que, como ela, desfrutam da maternidade. O blog que compila as histórias irá ao ar em março e, para julho, ela já planeja o lançamento oficial da boa nova com festa nos salões da Grand Maison.

Passos

A bailarina caxiense Geórgia Giovanardi, filha de Eduardo Pandolfo e Jaqueline Giovanardi, já está de malas prontas para uma nova incursão pelo exterior. A jovem integra a trupe do Ballet Vera Bublitz, de Porto Alegre, que se apresenta na próxima semana durante a Tanzolymp 2017, prestigiada mostra de dança internacional que ocorre em Berlim, na Alemanha. Os tios corujas, Octavio e Gabriela Dozza, vibram com os feitos da sobrinha.



Aniversariante do fim de semana, Leda Rebelatto foi o centro das atenções de seus amigos queridos Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Tablado

Com vasta experiência no teatro, cinema e publicidade, o ator caxiense Davi de Souza volta a mostrar toda a sua verve, da comédia ao drama, com o projeto Oficina de Verão 2017. Entre os dias 6 e 10, Davi ministra o workshop A Arte de Representar na Sala de Ensaio, que ele comanda no piso térreo do Shopping San Pelegrino. Em tempo: o ator é o criador e intérprete da emblemática personagem Dona Bastiana das Dores, que promete brincar no Bloco da Velha deste mês.



Talheres

Em homenagem ao Vale do Quilombo, um dos cartões postais de Gramado, o restaurante La Caceria do Hotel Casa da Montanha apresenta a partir do dia 15 uma receita inédita para o tradicional Prato da Boa Lembrança. Batizada de Pato Linha 28, a deliciosa iguaria será oferecida com um mimo na forma de um prato alusivo e lúdico, pintado à mão.



Figuras queridas do circuito cult/gastronômico, Arlete Zanardi e Antônio Junior em recente reunião de amigos Foto: João Pulita / Agência RBS

A festejada stylist Nani Ximendes com a profissional de marketing Monica Reis no lançamento da Revista Requinte, que reuniu expressivo grupo no Shopping San Pelegrino Foto: Ricardo Rech / Divulgação