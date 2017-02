Sociedade por João Pulita

SOCIAL 03/02/2017 | 06h14 Atualizada em





Karyne Vargas desfilou seu charme sábado, na primeira edição do Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Glamourosas

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, Vera Caregnato Orsso, vai realizar a 2ª edição do Glamour em Cena. Com o apoio da filha caçula, Giovana Caregnato Orsso, que foi Glamour Girl em 2010, ela realiza dia 6 de junho o evento, que ocupará o restaurante Granpiacer, no Shopping Iguatemi. No encontro, estarão recepcionando as glamours de todos os tempos, Aurélia Labatut, eleita em 1990, Verônica Daros, de 2005, Fernanda Marques Guerra, de 2008, e a atual, Gabriela Radaelli Schio.

Toga

Daiane Moreira celebra neste sábado sua graduação em Ciências Contábeis. A reunião ao redor da formanda ocupará os salões do Quinta Estação com direito a décor nos tons azul, branco e prata. Ela comemora com as atenções do marido, Gelson Joní Teixeira e as filhas, Joanna e Alice, num encontro que terá a batuta da cerimonialista Andressa Zanol, que programou para a ocasião doces de Daniela Ferronatto e flores da Maktub.

Princesa da Fenavindima de 2011, Ariane Schiavenin celebrou mais um feito com a conquista do diploma em Farmácia, com festa em Otávio Rocha Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

Rafael Orso Oliveira também circulou pelo Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

B'day

A coluna abraça Karen Giacomello Panizzon, pela passagem da data querida neste sábado, dia 4.

Glam

A debutante Brenda Rodrigues Miranda vai dançar a valsa dos 15 anos em grande estilo no dia 11 de março, nos salões do Clube Aliança, em Bento Gonçalves. A filha de João Vicente Miranda Lopes e Marli Rodrigues Miranda terá também na festa as atenções do mano, Jhonny Rodrigues Miranda, numa noite orquestrada pela cerimonialista Marta Michelon, que convocou o banqueteiro Dirceu Dala Riva para cuidar da gastronomia e Elias Cappellaro para assinar os quesitos de som e luz.



Carmelo e Marcela Occhipinti ao sabor do La Barra, em providencial hiato de seus afazeres Foto: Siela Montanari / Divulgação

Matheus Pedroni e Marina Milani sábado, em festa jovem que ocupou os jardins do Quinta Estação Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

As manas Inajara e Liamara Pereira ladeiam Terezinha Pezzi, que lançou mais uma edição da revista Requinte no Differenza do Shopping San Pelegrino Foto: Ricardo Rech / Divulgação

Constelação

João Antônio Leidens, presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria – Região Uva e Vinho, será o anfitrião da sétima edição do Jantar Sob as Estrelas, evento realizado anualmente durante a programação do Bento em Vindima. Agendado para o dia 17, o projeto promete movimento extra de personalidades da Serra Gaúcha na rua Henry Hugo Dreher, em Bento Gonçalves, onde ocorrerá um grande jantar à céu aberto com mais de 25 menus e intervenções artísticas do grupo Vivandeiros da Alegria e apresentações do projeto Girando Arte, com Os Gaudérios e Companhia Sorriso com Arte. Entre as atrações haverá mostra de lambretas, carros antigos, lanchas e exposição fotográfica.



Foto: Roberto Lima / Divulgação