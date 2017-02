Sociedade por João Pulita

SOCIAL 02/02/2017 | 08h25 Atualizada em

Executivos da Fisa, Everton De Boni Santos e André Beiler ladeiam a economista do ano 2016, Patrícia Ulmann Palermo, convidada da incorporadora para palestrar sobre as perspectivas econômicas para 2017 anteontem, no GNC Cinemas Foto: Juliano Mengatto / Divulgação

Carolina Commazzetto, filha de Milton Commazzetto e Luiza Elza Camargo Commazzetto, vai celebrar seu amor por Santiago Mascia, filho de Luiz Santiago Veronese Mascia e Elisabeta D¿Elia Gallicchio. A cerimônia solene e troca de juras e alianças ocupará a Igreja Nossa Senhora da Saúde ao vespertino do dia 11 de março. Após as bênçãos, noivos e pais recepcionam familiares e amigos nos salões do Intercity Caxias em festa de pompa assinada pela cerimonialista Renata Hoff. Vibram com a união de Carolina os manos dela e seus respectivos pares, Isabel Commazzetto e Marcelo Bohrer e Gustavo Commazzetto e Carolina Dreher Santos Commazzetto.

Diordia Piccoli e Gustavo Gallicchio fazem contagem regressiva para o nascimento da esperada Alice Foto: Daniela Xu / Divulgação

Bruna Terra esbanjou beleza na primeira edição do Parador Pepsi Club, que animou os jardins do Quinta Estação sábado à noite Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Raquel Saccani e Alisson Carlesso sábado, quando celebraram o amor na Igreja Matriz de Antônio Prado antes do banquete que ocupou os salões do Clube União Foto: Lucas Lermen / Divulgação

De vento em popa

Wanderlei e Marilete Alquati desfrutam desde o último fim de semana de uma providencial temporada de férias na companhia dos amigos Inédio e Maria Gladis Masotti. Protagonizam um tour internacional pela República Árabe do Egito, onde além de mapearem o Cairo irão desbravar as cidades de Luxor, Aswan e Alexandria. Ainda no cruzeiro pelo Rio Nilo o quarteto irá visitar o famoso complexo arqueológico Abul Simbel. Retornam dia 14.



Erico Jordani e Franciele David sábado, quando trocavam alianças e juras de amor eterno entre a capela e os salões do San Carlo Foto: José Zignani / Divulgação

As profissionais da beleza Mara Pescador Lanzarin e Adriana Fonseca promoveram uma fusão de negócios e agora atuam juntas no Spazio Vanità Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação