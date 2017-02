Sociedade por João Pulita

SOCIAL 01/02/2017 | 06h15 Atualizada em





Tatiana Rocha Neto, Sandra Graneto, Márcia Costa e Rossana Freire, do time do Tamanho Único, falaram sobre sensualidade em encontro feminino, na Drops de Menta Foto: Jenifer Abreu / Divulgação

Princesa da Festa da Uva de 2014, Gabrielle Debastiani desfilou sua beleza na Drops de Menta Foto: Jenifer Abreu / Divulgação

Brenda Pauletti Lago também foi se divertir no Parador Pepsi Club, sábado Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Vitrine

O chairman da caxiense Riva Brazilian Luxury Design, Rubens Simões Neto, vai levar suas últimas e incríveis criações para a Alemanha. Entre os dias 10 e 14 ele estará em Frankfurt para apresentar as novidades na Feira Ambiente Show 2017, onde dividirá atenções com 4,5 mil expositores de todo o mundo.

Babeiro

Renata Sehbe Fedrizzi e Carlos Eduardo Soares Dani estão felizes da vida com a chegada do pequeno Giorgio, que veio ao mundo nesta segunda-feira, 30. A boa nova também é celebrada pelos avós do menino, Neure e Cristina Fedrizzi e José Carlos e Eveny Dani, que enchem o neto de afagos.

Toda linda e feliz, Isadora Sirtori celebrou em festa na Don Claudino sua formatura em Direito pela PUC Foto: Alexsandro Battistel / Divulgação

Gabriele Zattera reuniu familiares e brindou a conquista do diploma em Ciências Biológicas na Casa Di Paolo Foto: Anderson Dalcin / Divulgação

Gabriel Sachett e Luísa Ramos aplaudiram a cerimônia de união de Marçal Salatino dos Reis e Débora Nicolao Cavali Foto: Nicolas Tessari / Divulgação

Psique

Caroline Fasoli Susin vai vestir um look de Ana Dotto em sua festa de graduação em Psicologia, nesta sexta-feira, 3. A bonita formanda celebra o feito na Don Claudino, num encontro temático inspirado no livro ¿Alice no País das Maravilhas¿, de Lewis Carroll. Ela elegeu para o décor tons rosa antigo e nude, com mini detalhes em Tiffany.



Dourado

Os diretores da Feira Internacional de Turismo de Gramado, Marta Rossi, Eduardo Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi, serão homenageados nesta sexta-feira, 3, com o Prêmio Miradas, no Peru. Com a presença do presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, a distinção festeja o trio entre os maiores profissionais de 2016 nos ramos da gastronomia e turismo do Peru e do exterior.

Os comandantes da Atena Incorporações, Maurício Grezzana e Juliano Schaeffer, realizaram o coquetel de entrega das chaves do Residencial Ícaro Foto: Jenifer Abreu / Divulgação

Elas

A empresária Rosani Coelho reúne um time de personalidades femininas para trocar experiências e motivar o networking na nova edição do Passarela de Negócios, em encontro agendado para o dia 14 de fevereiro. A primeira edição do ano da proposta tem como intenção fortalecer o relacionamento entre as mulheres.

A nova fisioterapeuta Kateuccy Debastiani esbanjou beleza na noite de sua graduação Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Carlos Fleck e Leonardo Vargas foram ver as belas que circulam pelo Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação

Ronaldo Silvestre e Ana Cristina Quadros estiveram ao sabor do menu oriental do Umai-Yoo Foto: Rafael Sartor / Divulgação

A arquiteta Ana Carolina Canalli enfeitou o Parador Pepsi Club, sábado, no Quinta Estação Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Raíssa Zulian Carraro quando comemorava sua graduação em Administração, em festa no Ballroom Foto: Wéllington Damin / Divulgação