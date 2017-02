Sirva batata ao alho e alecrim 

Acompanhamento 20/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Ingredientes



- 1 quilo de batatas médias

- 8 dentes de alho com casca

- 1 colher (chá) de sal

- 1 colher (sopa) de alecrim fresco picado

- meia xícara (chá) de óleo de soja



Modo de preparo

1. Descasque e corte as batatas em quatro gomos.

2. Cozinhe em água e sal por 10 minutos. Escorra e coloque em uma assadeira.

3. Reserve.

4. Preaqueça o forno em temperatura média (180oC).

5. Amasse ligeiramente os dentes de alho sem tirar a casca e distribua sobre as batatas.

6. Polvilhe com o sal, espalhe o alecrim e regue com o óleo de soja. Leve ao forno por 15 minutos, ou até ficarem douradas, virando-as de vez em quando.

7. Sirva quente.