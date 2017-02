Serra Comedy faz três anos e promove noite de stand up, nesta quinta, em Caxias

Humor 15/02/2017 | 11h38 Atualizada em

O stand up comedy viveu momentos de muita popularidade no Brasil, principalmente lá pelos idos de 2009. Tudo bem que não passou muito tempo até aqui, mas já dá para perceber que o estilo veio mesmo para ficar, ganhando renovação tanto por parte de quem assiste quanto por parte de quem sobe no palco. Um bom exemplo do que a nova geração de humoristas tem feito para manter a "comédia em pé" nas graças do público é a iniciativa local Serra Comedy, que está completando três anos de atividades este mês. O foco principal do grupo idealizado pelos humoristas Rafael Campos e Erick Clepton é cavar espaços para que os novos talentos da cena possam mostrar seu trabalho. Desta forma, a iniciativa já promoveu shows de mais de 40 comediantes por aqui.



O escolhido para comandar a noite de aniversário do Serra Comedy será o porto-alegrense Nando Viana, que sobe ao palco do Teatro Pedro Parenti nesta quinta, às 20h30min. Aos 35 anos, Viana acredita fazer parte de uma segunda geração do stand up no Brasil, e aprecia iniciativas como a do grupo de Caxias, focadas em aglutinar talentos.



— Aqui no Estado existe uma cena da comédia, tem este festival que os guris fazem aí em Caxias que é muito forte, já participei outras vezes. Não tem uma coisa competitiva entre a gente. Acho que o satnd up não morre porque estamos sempre procurando nos renovar, e por isso são tão importantes contatos como esse, com o pessoal do interior — diz o humorista.



Viana foi um dos precursores do stand up em Porto Alegre e começou a ficar famoso quando mudou-se para São Paulo, em 2011. Por lá fez um itinerário de sucesso nos principais festivais de humor da cidade e participou de programas televisivos como Programa do Jô, A Praça é Nossa e The Noite. Já escreveu roteiros para o Porta dos Fundos e para o Jacaré Banguela Fora do Ar. Atualmente, pode ser visto no programa A Culpa é do Cabral, do canal Comedy Central, além de integrar a principal noite de comédia do Brasil, o Comedians Club, e o line-up do festival Risadaria.



Em Caxias, ele vai mostrar piadas que integrarão seu próximo espetáculo, A Vida Não Tá Nem Aí para o teu Planejamento, com previsão de estreia para maio, em Porto Alegre. O estilo do humorista é simples, fazer graça com o que ele conhece muito bem e que é uma fonte inesgotável?: sua própria vida.



— Apresento sempre temas da minha vida. Não faço piada com notícia, nem com política — comenta ele, fã de humoristas brasileiros como Patrick Maia, Afonso Padilha e Murilo Couto.



Além de Nando Viana, o aniversário do Serra Comedy terá apresentações da dupla de anfitriões Rafael Campos e Erick Clepton, e ainda os integrantes do coletivo audiovisual 1quarto, Gio Lisboa (Porto Alegre), Léo Oliveira (Rio Grande), Thiago Oliveira (Porto Alegre), Carlinhos Gotta (Porto Alegre) e Davi Souza (Caxias).



PROGRAME-SE

:: O que: aniversário do Festival Serra Comedy

:: Quando: nesta quinta, às 20h30min

:: Onde: Teatro Pedro Parenti, da Casa da Cultura (Dr. Montaury, 1.333)

:: Quanto: antecipados a R$ 20, na hora a R$ 30. Estudantes e idosos pagam meia.

:: Informações: (54) 3221.3697