Restaurante de Caxias promove noite do rodízio de pizza sem carne 

Vegetarianismo 02/02/2017 | 12h01 Atualizada em

Quem não come carne costuma sofrer com a falta de opções nos rodízios de pizza, destinos tão tradicionais de Caxias. Pois o restaurante Universo Vegetariano tem uma lista cheia de sabores sem bichinhos na receita e eles estarão disponíveis no 1° Rodízio de Pizzas Veganas e Vegetarianas a ocorrer por aqui. Será no dia 11 de fevereiro, a partir das 19h.



Outro detalhe bacana é que o pessoal poderá saborear as delícias ao ar livre, já que o rodízio ocorre no jardim do espaço (Andrade Neves, 1.037). Ingressos limitados custam R$ 40 e estão à venda no próprio restaurante.