Que tal uma salada de verão?

Opção leve 05/02/2017

Os dias quentes de verão pedem um prato mais leve. Confira a dica da marca Hellmann's e faça uma saladinha para este domingo.

Ingredientes:



- 20 minicenouras

- 300g de peito de peru defumado cortado em tiras

- seis folhas de radicchio

- seis folhas de alface

- cinco unidades de tomates-cereja

- um pepino médio cortado em rodelas

- um talo de erva-doce cortada em tiras

Molho

- quatro colheres (sopa) de suco de laranja

- meia xícara de maionese light



Modo de preparo

1- Em uma travessa, disponha as folhas de alface e de radicchio.



2- Espalhe sobre elas o peito de peru, as minicenouras, a erva-doce, o pepino e os tomates.



3- Reserve.



Molho

1- Em uma tigela pequena, junte a maionese light e o suco de laranja e misture até ficar homogêneo.

2- Regue a salada reservada com o molho e sirva em seguida.