Prove rosquinhas com chocolate

Deliciosas 07/02/2017 | 06h30 Atualizada em

O lanche da tarde pode ficar mais doce com esta receita de rosquinhas de chocolate. Prove e delicie-se! A sugestão é da Soya.



Ingredientes



- 2 colheres de sopa de óleo de soja

- uma colher de sobremesa de fermento biológico seco

- 1/3 porção de açúcar

- 1 ovo

- 10 colheres de sopa de leite

- 2 ½ xícaras de farinha de trigo

- 1 colher de sobremesa de sal

- ½ xícara de gotas de chocolate ao leite



Modo de preparo



1. Em uma tigela, misture o fermento e o açúcar.

2. Aguarde cinco minutos, adicione o ovo, o óleo de soja Soya e misture novamente.

3. Acrescente o leite, a farinha de trigo, o sal e misture mais uma vez.

4. Divida a massa em 20 porções, abra cada uma delas em um retângulo com 10 centímetros de comprimento, coloque as gotas de chocolate com espaços entre elas e feche a massa no formato de rosquinha.

4. Deixe descansar por 10 minutos e leve-as para fritar em óleo de soja, no fogo médio para alto, mexendo de vez em quando, até que fiquem douradas.