Prove panquecas com calda de chocolate

Doce 19/02/2017 | 06h30 Atualizada em

A receita de panqueca também pode combinar com chocolate. Experimente essa sugestão da Neugebauer.



Ingredientes



Para as panquecas



- 1 xícara de farinha

- 1 xícara de leite1 ovo

- 2 colheres (chá) de açúcar

- 1 colher (chá) de fermento em pó

- 1 colher (sopa) de óleo

- 3 pacotes de bolinhas de chocolate ao leite (Bib's ao leite)



Para a calda de chocolate:



- 1 barra do chocolate

- 1/2 caixinha de creme de leite



Para a montagem:



- 1 pacote de bolinhas de chocolate



Modo de preparo



Panquecas:



1. Bata o ovo em uma tigela média até dobrar de tamanho e ficar espumoso.

2. Acrescente o açúcar e mexa até homogeneizar.

3. Coloque o óleo e o leite, misture bem, e logo acrescente a farinha peneirada e o fermento em pó. Quando a massa estiver uniforme, leve para a geladeira por, no mínimo, trinta minutos.

4. Depois do repouso, adicione as bolinhas de chocolate (Bib's) à massa - podem ser inteiros ou quebrados, lembrando que eles só mantêm a crocância se colocados inteiros.

5. Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque uma colherada de massa por vez. Quando começar a formas bolhas na parte superior, vire com uma espátula e deixe por mais trinta segundos.

6. Repita o procedimento até terminar a massa.



Calda de chocolate:



1. Coloque o chocolate picado e o creme de leite em uma tigela.

2. Leve ao microondas e mexa de trinta em trinta segundo, até derreter completamente.

3. Reserve.



Montagem



Coloque cinco panquecas empilhadas em cada prato. Derrame uma quantidade generosa em cada porção e finalize com mais bolinhas de chocolate (Bib's).