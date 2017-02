Prove omelete ao forno

Leve 08/02/2017 | 06h30 Atualizada em

A dica da marca Gomes da Costa é ideal para quem busca uma opção mais leve tanto para o almoço, quanto para o jantar. Experimente!



Ingredientes



- 1 lata de atum sólido em óleo

- 1 tomate médio, maduro e firme, picado (80g)

- 1 cebola média picada

- Sal a gosto

- 4 ovos

- 2 colheres (sopa) de azeitona verde picada

- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado



Modo de preparo



1. Numa tigela junte o atum com seu óleo, o tomate, a cebola e tempere com sal. 2. Reserve.

3. Na batedeira bata as claras em neve e acrescente as gemas 1 a 1.

4. Unte um refratário médio com margarina.

5. Distribua os ovos batidos.

6. Espalhe o recheio de atum pela superfície.

7. Finalize com as azeitonas e o queijo.

8. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que a superfície fique dourada.

9. Sirva em seguida.