Prove massa ao molho de frango e milho verde

O almoço desta segunda-feira pode ser ainda mais delicioso com esta receita de massa ao molho de frango e milho verde. O rendimento é de oito porções e o tempo de preparo é de 50 minutos. A dica é da marca Adria.

Ingredientes



Para o molho:



- 1 peito de frango pequeno com osso (400 g)

- 2 dentes de alho

- 1 colher (chá) de sal

- 4 colheres (sopa) de manteiga

- 1 cebola pequena picada

- 1 lata de milho verde em conserva escorrida (200g)

- 1 vidro de palmito em rodelas (300g)

- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

- 400 ml de leite

- 2 copos de requeijão cremoso

- 4 colheres (sopa) de salsa picada



Para a massa:



- 1 embalagem de massa furadinha

- 1 colher (sopa) de sal

Modo de Preparo



Prepare o molho:



1. Na panela de pressão, coloque o frango, cubra com água, junte o alho e o sal.

2. Tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos após o início da pressão.

3. Desligue o fogo, espere ceder toda a pressão e abra a panela.

4. Reserve duas xícaras (chá) do caldo do cozimento.

5. Espere o frango amornar e desfie-o.

6. Em uma panela, derreta a manteiga, refogue a cebola, junte o milho, o frango desfiado e o palmito.

7. Misture e reserve.

8. À parte, dissolva a farinha de trigo no leite, acrescente o caldo do cozimento e leve ao fogo até engrossar.

9. Adicione o requeijão, misture bem ao refogado e reserve.



Prepare a massa:



1. Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal.

2. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja ¿al dente¿, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

3. Escorra imediatamente, junte ao molho e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho.

4. Finalize com a salsa e sirva em seguida.