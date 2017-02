Projeto reutiliza flores de casamentos e as distribui em diferentes lugares de Caxias 

Felicidade dividida 18/02/2017 | 06h50 Atualizada em

Fim de festa... Salão vazio... Hora de recolher a decoração que horas antes coloriu um dos momentos mais importantes da vida de um jovem casal: o casamento. Mas, depois que a festa termina, para onde vão as flores, ainda tão bonitas?



— Antes, essas flores não tinham nenhum destino. Eram simplesmente recolhidas e postas dentro de um saco de lixo. Então comecei a pensar de que forma isso poderia estender essa alegria, essa festividade que se teve, na noite do evento — explica o cerimonialista Sidnei Staudt, idealizador do projeto Flor e Amor.



Leia mais

Fascínios da Vindima proporciona experiências em vinícolas familiares de Bento Gonçalves

Aprenda a fazer alguns dos pratos servidos no Fascínio da Vindima, em Bento Gonçalves

Nivaldo Pereira: águas piscianas

Pedro Guerra: gostar do que ninguém gosta



A ideia surgiu no ano passado, e Staudt logo conseguiu parceiros. A iniciativa consiste em usar essas flores que seriam descartadas para alegrar o dia de outras pessoas. Os noivos, claro, precisam topar a doação.



— Tivemos a ideia de fazer pequenos buquezinhos, um laçarote, e entregá-los num local onde se precisaria uma atenção, um carinho maior. (¿) Tem a pessoa que desmonta, recolhe, faz o corte, juntando os buquezinhos, amarra fita. Tem as pessoas que cedem os cartõezinhos que são anexos a isso. E isso tem que chegar às pessoas — conta.

Daniela Silva Rodrigues seleciona as flores e desmonta os buquês Foto: Cristiano Lazzari e Leandro Foscarini / RBS TV



O trabalho é desenvolvido com a ajuda de um grupo de voluntários como a florista Daniela Silva Rodrigues:



— Eu faço a seleção, desmonto todos os arranjos... Dessa desmontagem, eu já vejo a flor que continua boa, que eu possa ocupar.

A empresária Roseana Pettinelli é quem doa os cartõezinhos que acompanham os buquês.



— Eu acho que todo mundo que dá um pouquinho para as pessoas ganha muito mais do que quem recebe, né? Isso, para mim, não tem preço. A ideia é de dizer para as pessoas que há uma luz no fim do túnel, que as coisas podem melhorar, que nem tudo é ruim — afirma Staudt.

A empresária Roseana Pettinelli é quem doa os cartõezinhos que acompanham os buquês Foto: Cristiano Lazzari e Leandro Foscarini / RBS TV

Chegando nas pessoas



Depois de os buquês ficarem prontos, eles são distribuídos em diferentes pontos da cidade, como na unidade de oncologia do Hospital Geral em Caxias do Sul. A sala de espera, um ambiente silencioso que abriga tantos medos e angústias, logo se transforma com a delicadeza das flores. Pacientes e familiares que aguardam o difícil tratamento de um câncer, como num passe de mágica, abrem sorrisos.



— Flores brancas transmitem paz, alegria. Gostoso, muda um pouquinho o dia. O ambiente, a semana — relata a aposentada Adiles Gavineski.

Depois de os buquês ficarem prontos, eles são distribuídos em diferentes pontos da cidade, como na unidade de oncologia do Hospital Geral Foto: Cristiano Lazzari e Leandro Foscarini / RBS TV

— Maravilha, né? Amei! É, sei lá, é que eu gosto tanto de flor que para mim a flor renova, né? Ela traz muita alegria — diz a dona de casa Jane Inacio.



O coordenador administrativo da Unacon, Geraldo Freitas Jr., ressalta que iniciativas como essa melhoram a autoestima dos pacientes e suas famílias.



— Já muda totalmente a receptividade e também até a própria aceitação do tratamento — observa.



A alegria também contagia quem passa pela Praça Dante Alighieri, no Centro, onde os buquês também são distribuídos.



— Até fiquei assustada, porque quando ele veio oferecer, eu disse: não muito obrigada. Mas muito lindo, um ato de amor, né, de carinho. Muito legal — conta a professora Rosângela da Silva.



— Sabe que eu nunca ganhei uma flor? Agora ganhei e peguei uma pra minha amiga — revela a aposentada Laura Cievez.



Essas vibrações positivas têm voltado todas para o idealizador do projeto.



— Quando a pessoa, na entrega do buquê, diz: posso dar um abraço? Para mim, é música que soa aos ouvidos... — completa Staudt.